Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH TRITECH ENGINEERING làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH TRITECH ENGINEERING
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: KCN QUANG CHÂU, Việt Yên
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
• Đặt hàng theo yêu cầu của các bộ phận, tìm kiếm các nhà cung cấp mới phù hợp với tiêu chí công ty.
• Lập kế hoạch mua hàng
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Biết Tiếng Trung (Nghe, nói, đọc, viết cơ bản)
• Biết sử dụng máy tính văn phòng
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu mua
• Có thể đi công tác theo từng dự án
Tại CÔNG TY TNHH TRITECH ENGINEERING Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương 10.000.000-13.000.000VND, có thể thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRITECH ENGINEERING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
