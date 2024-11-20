Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH TRITECH ENGINEERING làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN QUANG CHÂU, Việt Yên

• Đặt hàng theo yêu cầu của các bộ phận, tìm kiếm các nhà cung cấp mới phù hợp với tiêu chí công ty.

• Lập kế hoạch mua hàng

• Biết Tiếng Trung (Nghe, nói, đọc, viết cơ bản)

• Biết sử dụng máy tính văn phòng

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu mua

• Có thể đi công tác theo từng dự án

• Lương 10.000.000-13.000.000VND, có thể thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm

