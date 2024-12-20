Tuyển Nhân viên Thu ngân NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 5 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Thực hiện các công tác liên quan đến việc thanh toán bao gồm: in hóa đơn, tính tiền, tiếp nhận và xử lý thanh toán cho khách hàng

Đảm nhận nhiệm vụ kết toán số tiền trong ca làm việc của mình

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng trải nghiệm các trò chơi, dịch vụ tại Nhà sách

Các công việc khác theo sự phân công quản lý

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí thu ngân, ngoại hình sáng

Tư duy dịch vụ khách hàng

Nhanh nhẹn, chăm chỉ

Cầu tiến, sẵn sàng học hỏi

Phù hợp với bộ giá trị cốt lõi của công ty: tận tâm, kiên định, làm việc có kết quả, cam kết, học hỏi liên tục

Có thể làm tăng cường Thứ 7, CN

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn top đầu thị trường tăng theo thời gian làm việc và hiệu quả công việc:

Công việc lâu dài, ổn định, bất chấp nắng mưa, bốn mùa

Được đào tạo bài bản, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn

Không áp KPIs doanh số, nói không với chậm lương, nợ lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin