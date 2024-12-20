Tuyển Nhân viên Thu ngân NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 3 - 3 Triệu

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Nhân viên Thu ngân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 5 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Thực hiện các công tác liên quan đến việc thanh toán bao gồm: in hóa đơn, tính tiền, tiếp nhận và xử lý thanh toán cho khách hàng
Đảm nhận nhiệm vụ kết toán số tiền trong ca làm việc của mình
Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng trải nghiệm các trò chơi, dịch vụ tại Nhà sách
Các công việc khác theo sự phân công quản lý

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí thu ngân, ngoại hình sáng
Tư duy dịch vụ khách hàng
Nhanh nhẹn, chăm chỉ
Cầu tiến, sẵn sàng học hỏi
Phù hợp với bộ giá trị cốt lõi của công ty: tận tâm, kiên định, làm việc có kết quả, cam kết, học hỏi liên tục
Có thể làm tăng cường Thứ 7, CN

Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn top đầu thị trường tăng theo thời gian làm việc và hiệu quả công việc:
Công việc lâu dài, ổn định, bất chấp nắng mưa, bốn mùa
Được đào tạo bài bản, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn
Không áp KPIs doanh số, nói không với chậm lương, nợ lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

NHÀ SÁCH TIẾN THỌ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

