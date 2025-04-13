Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: VinWonders Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện quy trình thanh toán cho khách hàng

Ghi nhận các thông tin order và ghi nhận lên phần mềm;

Làm báo cáo ngày, tuần, tháng,... định kỳ

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngoại hình ưa nhìn

Tối thiểu 3-6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Chăm chỉ, chịu khó

Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, cực kỳ cạnh tranh

Hỗ trợ ăn ca tại canteen của cơ sở

Hỗ trợ thuê nhà 2.000.000 đồng/tháng, hỗ trợ xăng xe 800.000 đồng/tháng, hỗ trợ ăn trưa 960.000 đồng/ tháng

Được miễn phí không giới hạn số lần vào các khu vui chơi giải trí hàng đầu khu vực VinWonders, Safari trên toàn quốc đối với CBNV đã ký HĐLĐ (giá vé hiện tại là 750.000 đồng/người)

Được mua gói Bảo hiểm sức khỏe PVI: Khám chữa bệnh tại các Bệnh viện Quốc tế

Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ khác theo quy định

Được thưởng thành tích đặc biệt cuối năm dựa trên kết quả bình bầu của bộ phận, cơ sở

Nghỉ mát miễn phí hằng năm

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cùng các chính sách, chế độ ưu đãi nội bộ hấp dẫn và vượt trội khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

