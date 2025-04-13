Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: VinWonders Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện quy trình thanh toán cho khách hàng
Ghi nhận các thông tin order và ghi nhận lên phần mềm;
Làm báo cáo ngày, tuần, tháng,... định kỳ
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngoại hình ưa nhìn
Tối thiểu 3-6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Chăm chỉ, chịu khó
Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận, cực kỳ cạnh tranh
Hỗ trợ ăn ca tại canteen của cơ sở
Hỗ trợ thuê nhà 2.000.000 đồng/tháng, hỗ trợ xăng xe 800.000 đồng/tháng, hỗ trợ ăn trưa 960.000 đồng/ tháng
Được miễn phí không giới hạn số lần vào các khu vui chơi giải trí hàng đầu khu vực VinWonders, Safari trên toàn quốc đối với CBNV đã ký HĐLĐ (giá vé hiện tại là 750.000 đồng/người)
Được mua gói Bảo hiểm sức khỏe PVI: Khám chữa bệnh tại các Bệnh viện Quốc tế
Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ khác theo quy định
Được thưởng thành tích đặc biệt cuối năm dựa trên kết quả bình bầu của bộ phận, cơ sở
Nghỉ mát miễn phí hằng năm
Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Cùng các chính sách, chế độ ưu đãi nội bộ hấp dẫn và vượt trội khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
