Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT KHANG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 6 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 103 nguyễn văn thoại, Sơn Trà

• Kiểm tra thu chi hàng ngày.

• In và thanh toán bill cho khách hàng.

• Hỗ trợ quầy rau cùng với phục vụ.

• Kiểm tra và mua hàng hóa, bao gồm: rau củ quả, hàng nước uống,...

• Kiểm tra hàng tồn 2 ngày 1 lần khi giao ca

• Sắp xếp các loại hóa đơn, chứng từ,., gọn gàng theo quy định.

• Kiểm soát chi phí của nhà hàng

• Từ 18 tuổi – 35 tuổi, có thể xoay ca linh hoạt

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống,..

• Cẩn thận, trung thực, và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng: chuyên cần, hiệu suất, lễ Tết,..

• Quà hoặc thưởng các dịp đặc biệt: Sinh nhật, Kết hôn,...

• Tham gia hoạt động gắn kết nội bộ: tiệc, team building,...

• Leader hỗ trợ và đào tạo chuyên nghiệp.

• Cơ hội phát triển và thăng tiến cao

• Ưu đãi sử dụng dịch vụ, sản phẩm công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG PHÁT KHANG

