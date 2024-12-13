Tuyển Nhân viên Thu ngân HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Farm Chicken, 19 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tiếp nhận và xử lý tiền mặt, thẻ từ của khách hàng một cách chính xác và nhanh chóng.

Kiểm tra và đối chiếu số tiền thu được với hóa đơn, chứng từ.

Cân đối tiền mặt cuối ngày và lập báo cáo giao ca.

Vệ sinh và sắp xếp quầy thu ngân gọn gàng, sạch sẽ.

Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và bảo mật thông tin của cửa hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Khả năng giao tiếp tốt, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng máy tính và các thiết bị thu ngân.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO XUÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 24k/giờ. Fulltime: 6 triệu/tháng.

Hỗ trợ ăn ca. Điều chỉnh lương theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Được hưởng các chế độ nghỉ phép, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO XUÂN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.