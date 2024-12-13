Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
- Cần Thơ: 209 Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
1. Thanh toán
Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
Kiếm tra thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
Xác nhận thông tin thanh toán (Xuất hóa đơn đỏ nếu có, hình thức thanh toán, thẻ thành viên, cách thức giao hàng, đưa thông tin các chương trình thanh toán)
Xử lý các sự việc phát sinh sau thanh toán (thu hồi hóa đơn, đổi trả hàng hóa..)
Hỗ trợ thanh toán các đơn Online
2. Điều chuyển hàng hóa
Kiểm tra sản phẩm tồn kho
Điều chuyển hàng hóa giữa các kho theo quy trình
3. Kiểm kê hàng hóa
Kết hợp với các bộ phân Sales, Kho để kiểm kê kho theo định kỳ
4. Báo cáo và bàn giao công việc
Bàn giao ngân quỹ
Bàn giao hóa đơn
Hỗ trợ làm các báo cáo thu chi
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 6 tháng vị trí thu ngân hệ thống chuỗi bán lẻ., Chưa có kinh nghệm sẽ được đào tạo
Tin học văn phòng: Thành thạo Office và biết sử dụng phần mềm kế toán.
Giới tính : Nữ từ 20-27 tuổi
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Có thể làm việc xoay ca từ 8h00 -17h30 và 12h00-21h30 hàng ngày, Off 1 ngày trong tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau 2 tháng thử việc
Team building, Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
