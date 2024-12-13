Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Nhân viên Thu ngân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: 209 Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Thanh toán
Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
Kiếm tra thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
Xác nhận thông tin thanh toán (Xuất hóa đơn đỏ nếu có, hình thức thanh toán, thẻ thành viên, cách thức giao hàng, đưa thông tin các chương trình thanh toán)
Xử lý các sự việc phát sinh sau thanh toán (thu hồi hóa đơn, đổi trả hàng hóa..)
Hỗ trợ thanh toán các đơn Online
2. Điều chuyển hàng hóa
Kiểm tra sản phẩm tồn kho
Điều chuyển hàng hóa giữa các kho theo quy trình
3. Kiểm kê hàng hóa
Kết hợp với các bộ phân Sales, Kho để kiểm kê kho theo định kỳ
4. Báo cáo và bàn giao công việc
Bàn giao ngân quỹ
Bàn giao hóa đơn
Hỗ trợ làm các báo cáo thu chi

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ưu tiên chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế...
Kinh nghiệm: 6 tháng vị trí thu ngân hệ thống chuỗi bán lẻ., Chưa có kinh nghệm sẽ được đào tạo
Tin học văn phòng: Thành thạo Office và biết sử dụng phần mềm kế toán.
Giới tính : Nữ từ 20-27 tuổi
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Có thể làm việc xoay ca từ 8h00 -17h30 và 12h00-21h30 hàng ngày, Off 1 ngày trong tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương Cơ bản + Phụ Cấp Cơm Trưa + Thưởng CSKH + Thưởng KPI hàng tháng
Lương tháng 13
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sau 2 tháng thử việc
Team building, Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHONG VŨ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 677/2A, Điện Biên Phủ, phường 25, Q.Bình Thạnh. TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

