Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Tuấn 96 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Tiếp nhận data từ bộ phận Marketing, chat tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty và chốt đơn qua phần mềm / page;

Theo dõi tiến độ đơn hàng đến khi đơn hàng đến tay người nhận;

Báo cáo đơn hàng.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trực page từ 6 tháng;

Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn cho khách nước ngoài;

Ham học hỏi;

Có laptop.

Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Tuấn 96 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15M – 50M/tháng (Lương cơ bản 8 - 15M + % Doanh số + Thưởng sao + thưởng contest + Thưởng top + % thu nhập thụ động);

Nghỉ 04 - 05 ngày tùy chọn/tháng;

Chế độ phúc lợi theo quy định;

Thưởng các ngày Lễ, Tết, tổ chức sinh nhật;

Đào tạo nâng cao năng lực & tư duy;

Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Ngọc Tuấn 96

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin