Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH thương mại Trường Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH thương mại Trường Vương
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Trực page, trả lời tin nhắn khách hàng và chốt đơn qua Pancake (data có sẵn).
(data có sẵn).
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng qua Zalo.
- Theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng.
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
- Báo cáo kết quả hàng ngày.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng chat Page & Telesale, CKSH
Có kinh nghiệm ở vị trí trực page chốt đơn là 1 lợi thế
Chăm chỉ, trung thực
Có kinh nghiệm ở vị trí trực page chốt đơn là 1 lợi thế
Chăm chỉ, trung thực
Tại Công ty TNHH thương mại Trường Vương Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cứng 7.000.000đ + % doanh thu + phụ cấp
Được cung cấp Data
Được tham gia BHXH
Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước
Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding - du lịch 1 năm 2 lần, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...
Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được cung cấp Data
Được tham gia BHXH
Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước
Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding - du lịch 1 năm 2 lần, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...
Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Trường Vương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
