Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH thương mại Trường Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Trực page, trả lời tin nhắn khách hàng và chốt đơn qua Pancake (data có sẵn).

(data có sẵn).

- Tư vấn, chăm sóc khách hàng qua Zalo.

- Theo dõi đơn hàng đến khi khách nhận được hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng.

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

- Báo cáo kết quả hàng ngày.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng chat Page & Telesale, CKSH

Có kinh nghiệm ở vị trí trực page chốt đơn là 1 lợi thế

Chăm chỉ, trung thực

Tại Công ty TNHH thương mại Trường Vương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 7.000.000đ + % doanh thu + phụ cấp

Được cung cấp Data

Được tham gia BHXH

Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước

Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding - du lịch 1 năm 2 lần, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...

Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Trường Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin