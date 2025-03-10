Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toà nhà Waseco, Số 10 Đường Phổ Quang,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Nhận kế hoạch mở mới và kế hoạch chuyển địa điểm đặt thiết bị của Công ty theo yêu cầu. Chủ động tìm kiếm các địa điểm phù hợp để đặt thiết bị
Chịu trách nhiệm quản lý các địa điểm đặt thiết bị sau khi lắp đặt như tình trạng thiết bị, các vấn đề về kỹ thuật để thông báo bộ phận chuyên môn
Chuẩn bị và trình bày các báo cáo về tiến độ tìm kiếm, đề xuất những địa điểm khả thi cho cấp quản lý
Công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên
Độ tuổi : 20-35
Có Kỹ năng đàm phán tốt, xây dựng mối quan hệ với đơn vị quản lý mặt bằng
Biết sử dụng phần mềm văn phòng ( word, excel ) cơ bản.
Sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu đi khảo sát và quản lý các địa điểm phụ trách
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-13tr + Thưởng vượt KPI
Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định
Lương tháng 13, phụ cấp cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
