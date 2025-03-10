Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toà nhà Waseco, Số 10 Đường Phổ Quang,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Nhận kế hoạch mở mới và kế hoạch chuyển địa điểm đặt thiết bị của Công ty theo yêu cầu. Chủ động tìm kiếm các địa điểm phù hợp để đặt thiết bị

Chịu trách nhiệm quản lý các địa điểm đặt thiết bị sau khi lắp đặt như tình trạng thiết bị, các vấn đề về kỹ thuật để thông báo bộ phận chuyên môn

Chuẩn bị và trình bày các báo cáo về tiến độ tìm kiếm, đề xuất những địa điểm khả thi cho cấp quản lý

Công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên

Độ tuổi : 20-35

Có Kỹ năng đàm phán tốt, xây dựng mối quan hệ với đơn vị quản lý mặt bằng

Biết sử dụng phần mềm văn phòng ( word, excel ) cơ bản.

Sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu đi khảo sát và quản lý các địa điểm phụ trách

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-13tr + Thưởng vượt KPI

Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định

Lương tháng 13, phụ cấp cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera

