Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Tái thẩm định hồ sơ tín dụng

- Rà soát hồ sơ đề xuất cấp tín dụng của ĐVKD theo quy định tại quy trình nghiệp vụ.

- Đánh giá tính phù hợp của phương án do ĐVKD đề xuất.

- Tham gia thẩm định thực tế khách hàng trong trường hợp cần thiết

- Hoàn thiện báo cáo TTĐ, đưa ra ý kiến đề xuất độc lập căn cứ trên nội dung hồ sơ đã được ĐVKD cung cấp, thông tin thu thập được trong quá trình thẩm định thực tế (nếu có)

- Trình cấp kiểm soát xem xét và thực hiện điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung đề xuất dựa trên ý kiến của cấp kiểm soát

- Trình cấp phê duyệt, tham gia giải trình theo yêu cầu cấp phê duyệt đối với hồ sơ đề xuất.

2. Thực hiện rà soát hồ sơ, lập báo cáo

- Tham gia rà soát các hồ sơ khách hàng phục vụ công tác kiểm toán, công tác thanh tra/ kiểm tra/ đánh giá của các bên liên quan.

- Rà soát dữ liệu, tổng hợp, lập các báo cáo liên quan đến công tác tín dụng.

3. Tham gia góp ý, xây dựng chính sách quy định và các sản phẩm liên quan nghiệp vụ tín dụng.

- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình liên quan tới hoạt động của đơn vị.

- Tham gia góp ý đối với các quy định sản phẩm, nghiệp vụ liên quan.

4. Tuân thủ nội quy lao động, tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, các công việc chung của Trung tâm tín dụng.

- Tuân thủ nội quy lao động, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của HDBank

- Chủ động đăng ký và tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, buổi đào tạo nghiệp vụ liên quan

- Tham gia các công việc chung của Trung tâm tín dụng theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương

2. Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng

3. Kiến thức phân tích tài chính, kế toán doanh nghiệp

4. Kiến thức về tín dụng, thẩm định tín dụng

5. Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong công tác tín dụng

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

1 Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

2 Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

3 Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

4 Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

