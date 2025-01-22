Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Mức lương 6 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 6 - 18 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản

- Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao

- Chăm sóc khách hàng hiện tại và tiềm năng để chốt giao dịch

- Giải quyết thắc mắc khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc

- Báo cáo tình hình kinh doanh cho Trưởng phòng Kinh Doanh, Giám đốc Sàn.

Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Siêng năng, Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

- Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, Kỹ năng đàm phán giao tiếp tốt.

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Kinh doanh, CSKH,Telesale, Chuyên viên tư vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương lũy tuyến: 6tr đến 18tr/3 tháng ( ko áp KPI )

- Loa hồng tùy sản phẩm: 2.5 đến 5.5/tùy SP + thưởng nóng cực nóng

- Được đào tạo từ cơ bản nâng cao chuyên ngành BĐS

- Hỗ trợ chi phí trong suốt quá trình đào tạo

- Đảm bảo Lương khởi điểm 6,000,000 đến 18,000,000 triệu đồng/ tháng

- Hoa hồng 30,000,000 - 100,000,000 đ /SP

- Thưởng nóng 15.000.000 - 50.000.000 đ/sp

- Được cấp phát: bảng tên, đồng phục, logo, huy hiệu.

- Đào tạo về nghiệp vụ quản lý cho nhân viên giỏi được thăng tiến lên chức danh Trưởng nhóm kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc Sàn, Trưởng bộ phận khối văn phòng, Trưởng Phòng chức năng...

- Hỗ trợ chi phí Marketing Online, Offline, Data khách hàng

- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Khám sức khỏe, du lich định kỳ, Các hoạt động phong trào

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin