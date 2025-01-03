Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3 Đường số 4, Khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Nghiên cứu, thu thập thông tin khách hàng, tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng qua các kênh tiếp thị online và offline (Công ty hỗ trợ 100% chi phí Marketing).

- Triển khai tiếp thị, tư vấn cho khách hàng về thông tin liên quan đến Dự án Công ty phát triển ở khu vực Nam Sài Gòn.

- Bán hàng và hỗ trợ khách hàng trong quy trình mua bán và các thủ tục pháp lý để tiến tới hoàn tất giao dịch.

- Xây dựng mối quan hệ, chăm sóc và phát triển hệ thống khách hàng hiện có.

- Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng và thị trường.

- Thời gian làm việc từ 8:30 - 17:00 từ T2 đến T6.

- Nam/Nữ từ 22-30 tuổi.

- Tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế, Tài chính, Thương mại; Có chứng chỉ Môi giới Bất động sản là lợi thế.

- Kinh nghiệm: Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm trong lĩnh vực Bán hàng, Kinh doanh, Kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, ôtô... là một lợi thế vượt trội.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, nhạy bén, tự tin trong việc tiếp cận khách hàng và xử lý tình huống.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.

- Tinh thần cầu tiến, nhiệt tình và kiên trì: Sẵn sàng học hỏi và làm việc với mục tiêu doanh số rõ ràng.

- Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại thuận tiện cho công việc.

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel) để thực hiện báo cáo và quản lý dữ liệu khách hàng. Biết sử dụng AI vào công việc là lợi thế.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Bất động sản

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc từ 8:30 - 17:00 từ T2 đến T6.

- Nam/Nữ từ 22-30 tuổi.

- Tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế, Tài chính, Thương mại; Có chứng chỉ Môi giới Bất động sản là lợi thế.

- Kinh nghiệm: Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm trong lĩnh vực Bán hàng, Kinh doanh, Kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, ôtô... là một lợi thế vượt trội.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, nhạy bén, tự tin trong việc tiếp cận khách hàng và xử lý tình huống.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm và luôn chủ động trong công việc.

- Tinh thần cầu tiến, nhiệt tình và kiên trì: Sẵn sàng học hỏi và làm việc với mục tiêu doanh số rõ ràng.

- Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại thuận tiện cho công việc.

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel) để thực hiện báo cáo và quản lý dữ liệu khách hàng. Biết sử dụng AI vào công việc là lợi thế.

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin