Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Thực hiện công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực thẩm định giá: bất động sản, động sản, máy móc thiết bị, nhà xưởng, giá trị doanh nghiệp, dự án và tài sản,.... Kiểm tra báo cáo định giá và đề xuất kết quả định giá.

Kiểm soát hồ sơ thẩm định giá theo hạn mức/ trách nhiệm được phân công;

Giám sát về chất lượng của các chứng thư, báo cáo thẩm định giá. Phê duyệt các báo cáo thẩm định, chứng thư thẩm định giá trong vai trò thẩm định viên.

Đào tạo, hướng dẫn chuyên viên nghiệp vụ. Tham gia xây dựng hướng dẫn, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động thẩm định giá của công ty

Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên và Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Có thẻThẩm định viên về giá

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực Thẩm định giá,ngân hàng, xây dựng...;

Hiểu biết về các phương pháp thẩm định giá và nghiệp vụ thẩm định giá

Chấp nhận ứng viên mới nhận thẻ thẩm định viên năm 2023

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH,BHTN, BHYT,. đầy đủ theo quy định nhà nước

Thưởng tết, các ngày lễ lớn trong năm.

Team building, teabreak, end party...

Ngoài các chế độ theo quy định tại Bộ Luật lao động, người lao động còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi hấp dẫn khác do Công ty quy định, sẽ được trao đổi cụ thể thông qua phỏng vấn trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN

