Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Thực hiện công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực thẩm định giá: bất động sản, động sản, máy móc thiết bị, nhà xưởng, giá trị doanh nghiệp, dự án và tài sản,.... Kiểm tra báo cáo định giá và đề xuất kết quả định giá.
Kiểm soát hồ sơ thẩm định giá theo hạn mức/ trách nhiệm được phân công;
Giám sát về chất lượng của các chứng thư, báo cáo thẩm định giá. Phê duyệt các báo cáo thẩm định, chứng thư thẩm định giá trong vai trò thẩm định viên.
Đào tạo, hướng dẫn chuyên viên nghiệp vụ. Tham gia xây dựng hướng dẫn, quy trình, quy định liên quan đến hoạt động thẩm định giá của công ty
Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp trên và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thẻThẩm định viên về giá
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực Thẩm định giá,ngân hàng, xây dựng...;
Hiểu biết về các phương pháp thẩm định giá và nghiệp vụ thẩm định giá
Chấp nhận ứng viên mới nhận thẻ thẩm định viên năm 2023

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH,BHTN, BHYT,. đầy đủ theo quy định nhà nước
Thưởng tết, các ngày lễ lớn trong năm.
Team building, teabreak, end party...
Ngoài các chế độ theo quy định tại Bộ Luật lao động, người lao động còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi hấp dẫn khác do Công ty quy định, sẽ được trao đổi cụ thể thông qua phỏng vấn trực tiếp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34 hoàng việt phường 4 quận tân bình hồ chí minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-bat-dong-san-thu-nhap-35-50-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job270972
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 28 - 53 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 8 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Connect Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Connect Land
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 80 Triệu Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home
12 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu JobsGO Recruit
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL
6 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu JobsGO Recruit
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu JobsGO Recruit
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Đất Sài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 38 Triệu Công ty cổ phần Đất Sài
8 - 38 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 100 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia
60 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group
60 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần BDS Smartland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần BDS Smartland
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 36 Triệu TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Trên 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group
6 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 100 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt
25 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Thiên Khôi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 36 Triệu Thiên Khôi Group
Trên 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 100 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Phát Đạt
25 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Tập Đoàn BĐS Thiên Khôi
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm