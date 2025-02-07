Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 100 Triệu

Mức lương 60 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 63a Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 60 - 100 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản căn hộ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản căn hộ hoặc bất động sản cao cấp.

Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm để trau dồi kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của Công ty.

Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương 60 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18 – 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.

Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ du lịch, khách sạn...

Hoặc sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, ngoại thương, ngân hàng, tài chính...

Đam mê kinh doanh bất động sản, mong muốn phát triển bản thân và đem đến mức thu nhập đột biến.

Mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo về kĩ năng tư vấn tài chính, bất động sản ...

Năng động, có hoài bão, dám thử thách khả năng phát triển của bản thân.

Thân thiện, hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 60 triệu VND - 130 triệu VND

Lương cứng: 6.5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quyền lợi

Thu nhập không giới hạn: Lương cứng (6.5 - 7 Triệu) + Hoa hồng + Thưởng nóng.

Thưởng Chính sách giới thiệu nội bộ

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Được khám sức khỏe định kỳ.

Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng dành cho các cá nhân, tập thể kinh doanh xuất sắc.

Thưởng và quà các ngày Lễ đặc biệt trong năm.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Bất Động Sản An Gia

