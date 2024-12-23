Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Serepok
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công ty Cổ phần Serepok

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công ty Cổ phần Serepok

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả Công việc
A. Attract and retain tenants, ensuring occupancy rates for rental products/offices are achieved within a reasonable timeframe. Specifically, this includes:
Thu hút và duy trì khách thuê, đảm bảo tỉ lệ lấp đầy cho các sản phẩm/ văn phòng cho thuê trong thời gian hợp lý. Cụ thể như:
Identify and engage potential tenants, advise, present, and guide them through office tours/T ìm kiếm và tiếp cận khách thuê tiềm năng, tư vấn, trình bày và hướng dẫn tham quan văn phòng.
Manage contracts and ensure smooth transitions from signing to operational readiness/ Quản lý hợp đồng, đảm bảo quá trình chuyển giao từ ký kết đến bàn giao đi vào hoạt động suôn sẻ.
Maintain tenant relationships for renewals/expansions and manage customer databases/ Duy trì quan hệ tốt với khách thuê để hỗ trợ gia hạn/mở rộng hợp đồng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.
Develop sales channels, collaborate with brokers, and implement sales strategies/ Phát triển kênh bán hàng, phối hợp với môi giới và triển khai chiến lược kinh doanh
B. And other tasks that support the business goals of the leasing department, such as:
Các công việc khác phục vụ mục tiêu kinh doanh của bộ phận leasing, như:
Planning and Strategy/ Lập kế hoạch và chiến lược
Collaborate with management to develop plans for prospecting potential tenants and implementing effective strategies/ Phối hợp với quản lý để xây dựng kế hoạch tìm kiếm khách hàng tiềm năng và triển khai các chiến lược hiệu quả.
Market Analysis/ Phân tích thị trường
Conduct market analysis to improve tenant quality and expand the customer portfolio/Thực hiện phân tích thị trường để cải thiện chất lượng khách thuê và mở rộng danh mục khách hàng.
Policy Compliance/Tuân thủ chính sách
Strictly adhere to the company's leasing policies and strategies/ Thực hiện nghiêm túc các chính sách và chiến lược cho thuê của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Education: Bachelor's degree/ Trình độ: Đại học trở lên
Marketing, Business Administration, or related fields/ CN: Marketing, QTKD, hoặc ngành liên quan vị trí ứng tuyển
Experience: At least 1 year of experience is required, with a preference for candidates who have worked in the office rental industry, particularly in coworking spaces./ Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành cho thuê văn phòng, đặc biệt là văn phòng chia sẻ
Skills: Good communication skills and the ability to negotiate contracts with potential clients./ Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán tốt với khách hàng tiềm năng
Language: English speaking - writing (equivalent to IELTS 6.0)/ Khả năng tiếng anh lưu loát, IELTS 6.0
Conversant with Microsoft Office, Internet & E-mail;/ Thành thạo Microsoft Office, Internet và E-mail
Able to work independently under pressure, be responsive to clients/ Có khả năng chịu được áp lực công việc, phản hồi kịp thời đến khách hàng
Be active & self-motivated and work well with colleagues/ Chủ động và kết nối làm việc tốt với các đồng nghiệp
Thưởng các ngày lễ/ tết/ sinh nhật, hiếu hỉ, hiệu quả công việc/ Bonuses for holidays/New Year/birthdays, funerals, work efficiency
BHXH theo quy định hiện hành/ Social insurance according to current regulations
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm/ Health check-up, annual travel
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, chuyên nghiệp/ Fun, dynamic, professional working environment

Tại Công ty Cổ phần Serepok Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Serepok

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Serepok

Công ty Cổ phần Serepok

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Serepok, số 56 Nguyễn Đình Chiểu, Dakao, Quận 1, HCMC.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

