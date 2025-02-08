Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand
Ngày đăng tuyển: 08/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Công ty hỗ trợ data khách hàng tiềm năng, hỗ trợ bán hàng, tiếp khách, chốt deal....
- Chăm sóc khách hàng từ nguồn data mà Phòng MKT cung cấp
- Nắm bắt nhu cầu và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm mà Công ty đang triển khai
- Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục giao dịch, kí kết hợp đồng
- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn, phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
- Làm việc tại Công ty Casland: Tòa nhà Central Garden, Tầng 6, 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
* Đại lý chuyên phân phối các sản phẩm BĐS cao cấp tại: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Nha Trang…

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 21 tuổi trở lên
- Có xe máy, laptop
- Tác phong lịch sự, nhiệt tình, nhanh nhẹn
- Có từ 06 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản hoặc ngân hàng, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng...là ưu thế
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn cụ thể

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cung cấp nguồn khách hàng chất lượng & liên tục từ bộ phận MKT
- Hỗ trợ chốt Deal nhiệt tình, nhanh chóng từ các Trưởng phòng, Giám đốc và bộ phận Back Office
- Được bán những sản phẩm tốt nhất mà thị trường đang có với mức Phí khủng
- Thường xuyên đi du lịch, trải nghiệm những nơi nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng
- Đặc biệt Thu nhập không giới hạn với:
+ LƯƠNG CỨNG lũy tiến lên tới 12 triệu/ tháng, kí HĐLĐ, tham gia Bảo hiểm đầy đủ, du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác...
+ HOA HỒNG hấp dẫn: 2- 3% trên giá trị sản phẩm, từ 100tr - 500 triệu /SP
+ THƯỞNG NÓNG hấp dẫn lên tới 200 triệu và VINH DANH cá nhân: Theo sản phẩm, theo tháng/ quý/ năm ... không giới hạn chương trình và số lượng giải thưởng
+ HỖ TRƠ CHI PHÍ MKT lên tới 100%
- Được dẫn dắt bởi đội ngũ Quản lí support nhiệt tình, luôn đồng hành cùng nhân viên; Môi trường làm việc đội nhóm trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để không ngừng học tập và phát triển bản thân
- Tạo miễn phí website cá nhân, Profile bán hàng chuyên nghiệp
- Hỗ trợ data Khách hàng từ những chiến dịch Marketing đại bác, chiến dịch SEO ...
- Thường xuyên tham gia Các khóa huấn luyện đào tạo kỹ năng từ tìm kiếm Khách hàng đến bán hàng
- Hỗ trợ công tác Phí
- Đối với các bạn chưa có kinh nghiệm: Sẽ được đào tạo bài bản, chuyên sâu các kỹ năng từ tìm kiếm Khách hàng đến bán hàng; hỗ trợ chạy marketing online, hỗ trợ data salephone...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản CasLand

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

