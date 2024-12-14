Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51 Kinh Dương Vương, phường 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch bán hàng cho đội nhóm

Chiêu mộ nhân tài cho PKD theo chỉ tiêu hằng quý

Am hiểu cách chạy quảng cáo tờ rơi, facebook, adword, zalo , email MKT …. Để khai thác khách hàng tiềm năng

Am hiểu các kiến thức về thị trường Bất động sản

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu

Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu với khách hàng và xử lí khiếu nại kịp thời

Phối hợp với các chuyên viên kinh doanh để đạt mục tiêu bán hàng theo KPI Công ty

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần

Hỗ trợ chuyên viên kinh doanh chốt deal

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dự án.

Hướng dẫn khách hàng tham quan dự án và chọn sản phẩm phù hợp.

Chăm sóc khách hàng hiện tại và thực hiện tốt dịch vụ sau bán hàng. ( nếu có )

Lập kế hoạch, triển khai các công tác tư vấn qua điện thoại về sản phẩm là căn hộ, nhà phố và biệt thự cho đội nhóm

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm của công ty (Căn Hộ, Nhà Phố, Biệt Thự)

KPI công việc

Số lượng khách hàng hằng ngày (những đối tượng sẵn sàng để trở thành khách hàng tiềm năng)

Số lượng hợp đồng chốt được theo KPI hằng quý của Công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý và bán hàng Bất động sản hoặc các vị trí khác liên quan đến sales/chăm sóc khách hàng từ các ngành nghề liên quan : bảo hiểm , ngân hàng, chứng khoáng, vàng, nội thất , xe ô tô….

Ưu tiên kinh nghiệm BĐS ( hoặc có sẵn đội nhóm)

Quen thuộc với các phần mềm quản trị khách hàng và các kỹ năng về bán hàng

Bình tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối của khách hàng và biết cách giải quyết vấn đề khiếu nại của khách hàng khi có phát sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: LCB + Hoa hồng (bán hàng, quản lý) + Thưởng nóng

Thu nhập: LCB + Hoa hồng (bán hàng, quản lý) + Thưởng nóng

Lương cơ bản: 12 triệu/tháng đến 22 triệu/tháng

Hoa hồng bán hàng 2% - 3% giá trị hợp đồng

· Thưởng nóng từ Chủ đầu tư và công ty (tiền mặt, hiện kim, xe Vespa,…)

· Chế độ Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép 12 ngày/ năm, các chế độ khác tuân thủ đúng quy định của pháp luật

· Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13. Du lịch, team Building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM

