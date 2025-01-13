Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- ầng 03 tòa nhà PLS, 279 Hoàng Sa, phường Tân Định,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:30 đến 17:30)
Thứ 7 làm việc cách tuần
Mô tả công việc:
Kiểm tra, theo dõi và đánh giá mặt bằng tiềm năng.
Tìm kiếm, khảo sát mặt bằng và đàm phán hợp đồng thuê các mặt bằng kinh doanh theo nhu cầu phát triển của Công ty.
Lập báo cáo phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của mặt bằng được chọn;
Thiết lập, xây dựng mối quan hệ với các Công ty môi giới BĐS, chủ nhà trong việc tìm kiếm các mặt bằng.
Giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến chủ nhà và hợp đồng thuê nhà.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên trong các ngành có liên quan.
Ưu tiên ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng phân tích và tìm kiếm mặt bằng tiềm năng.
Kỹ năng đàm phán.

Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 18.000.000đ - 30.000.000đ (Lương cơ bản + trợ cấp cơm + các khoản thưởng, ...) + Thưởng KPI (không giới hạn)
Hưởng chế độ BHXH , BHYT theo quy định nhà nước.
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao
Được xét duyệt review thăng tiến hằng năm.
Voucher và các quyền lợi đặc quyền khi mua sản phẩm công ty.
Thưởng KPI,thưởng năng suất kinh doanh, T13...
Tham gia các buổi tiệc, party, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 07, Toà nhà Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 07, Tp. HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

