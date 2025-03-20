Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND
- Hồ Chí Minh:
- Số 112 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Từ 20 Triệu
• Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua/bán bất động sản nhà phố
• Phân tích và cập nhật thông tin thị trường để đưa ra tư vấn chiến lược phù hợp
• Tổ chức và tham gia các buổi tham quan thực tế bất động sản cùng khách hàng
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, đàm phán và hoàn tất thủ tục pháp lý
• Phối hợp với đội nhóm để đạt được chỉ tiêu kinh doanh
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng
• Thực hiện các kế hoạch marketing để tiếp cận khách hàng mục tiêu
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên sâu từ đầu
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống và thuyết phục khách hàng
• Có phương tiện đi lại và điện thoại smartphone
• Chăm chỉ, trách nhiệm, kiên trì và có thái độ tích cực trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND Thì Được Hưởng Những Gì
• Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, đàm phán, marketing, tài chính và pháp lý
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao như Trưởng nhóm, Trưởng phòng
• Được hỗ trợ data khách hàng, công cụ marketing và quảng bá thương hiệu cá nhân
• Tham gia các chương trình du lịch, team building và hoạt động nội bộ thú vị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN GOLD LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI