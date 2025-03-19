Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: PICO PLAZA, 20A Cộng Hoà, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Liên lạc với khách hàng theo nguồn DATA có sẵn từ công ty.
nguồn DATA có sẵn
Tư vấn khách hàng tham gia các gói sản phẩm của Shinhan Finance phù hợp với điều kiện và nhu cầu của họ.
Báo cáo và cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống
Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng trước và sau khi giải ngân.
Đảm bảo hoàn thành KPI hàng ngày.
Thời gian thử việc: 02 tháng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không có nợ xấu, không bằng cấp giả
Ưu tiên kinh nghiệm Telesales trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là khoản vay tín chấp cá nhân.
Độ tuổi: 18 trở lên; giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 20 triệu gồm Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng nóng (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
Ký hợp đồng lao động trực tiếp với Shinhan Finance Việt Nam. Thử việc không yêu cầu target.
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Nghỉ phép năm, phép hè, sinh nhật, hiếu, hỷ... hưởng nguyên lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Toà nhà Pico Plaza- Số 20A Cộng Hòa, Phường 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

