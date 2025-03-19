Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: PICO PLAZA, 20A Cộng Hoà, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Liên lạc với khách hàng theo nguồn DATA có sẵn từ công ty.

nguồn DATA có sẵn

Tư vấn khách hàng tham gia các gói sản phẩm của Shinhan Finance phù hợp với điều kiện và nhu cầu của họ.

Báo cáo và cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng trước và sau khi giải ngân.

Đảm bảo hoàn thành KPI hàng ngày.

Thời gian thử việc: 02 tháng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không có nợ xấu, không bằng cấp giả

Ưu tiên kinh nghiệm Telesales trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là khoản vay tín chấp cá nhân.

Độ tuổi: 18 trở lên; giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 20 triệu gồm Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng nóng (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Ký hợp đồng lao động trực tiếp với Shinhan Finance Việt Nam. Thử việc không yêu cầu target.

Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Nghỉ phép năm, phép hè, sinh nhật, hiếu, hỷ... hưởng nguyên lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin