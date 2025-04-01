Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại JobsGO Recruit

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 102C Đ. Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
Tư vấn, trình bày các giải pháp bằng dịch vụ của công ty theo nhu cầu của khách hàng
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng
Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng, trải nghiệm dịch vụ của khách hàng
Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ của Kênh NOUS by Sun Life
Xây dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu công ty
Tham gia, hỗ trợ các buổi hội thảo, sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ chuyên môn

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 23 tuổi - 35 tuổi
Độ tuổi: Từ 2
3
tuổi
- 35 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là một lợi thế, sẽ có đội ngũ Trainer riêng của Công ty)
Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là một lợi thế
, sẽ có đội ngũ Trainer riêng của Công ty
)
Ngoại hình, tác phong chuyên nghiệp
Nhiệt huyết, tinh thần cố gắng và quyết tâm, chịu được áp lực công việc
Chủ động, kiên trì, khả năng thích ứng cao và có tinh thần đồng đội
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục
Khát khao chinh phục và luôn hướng tới kết quả tốt nhất

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12.000.000 – 16.000.000 - 18.000.000 VNĐ + Hoa hồng tháng + Hoa hồng quý + Hoa hồng năm + Thưởng của đội nhóm
Lương cơ bản: 12.000.000 – 16.000.000 - 18.000.000 VN
Đ
+
H
oa hồng tháng +
oa hồng quý +
oa hồng năm +
T
hưởng
của đội nhóm
Phụ cấp khác (chi phí đi lại, điện thoại): 900.000 VNĐ
Phụ
cấp khác (chi phí đi lại, điện thoại): 900.000 VN
Thưởng doanh số: Tháng/ Quý/ Năm
Hỗ trợ chi phí để được đào tạo chuyên môn
Hỗ trợ
chi phí để được đào tạo chuyên môn
Hỗ trợ giảm chỉ tiêu trong tháng đầu
Hỗ trợ giảm
chỉ tiêu
trong tháng đầu
Trang bị IPad/Tablet làm việc
Trang bị I
Pad/Tablet
làm việc
Tham gia chương trình đào tạo bài bản được hướng dẫn bởi các quản lý cấp cao và những khoá học chuyên sâu để nâng cao kỹ năng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 06 tháng làm việc
Tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước của công ty: Hàn Quốc, Canada, Dubai, China, Singapore..
Được cấp thẻ bảo hiểm sức khoẻ cá nhân
Làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, khơi gợi nguồn cảm hứng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

