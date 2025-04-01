Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102C Đ. Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Tư vấn, trình bày các giải pháp bằng dịch vụ của công ty theo nhu cầu của khách hàng

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng tận tình trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng

Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng, trải nghiệm dịch vụ của khách hàng

Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ của Kênh NOUS by Sun Life

Xây dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu công ty

Tham gia, hỗ trợ các buổi hội thảo, sự kiện của công ty nhằm nâng cao dịch vụ chuyên môn

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 23 tuổi - 35 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm (Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng là một lợi thế, sẽ có đội ngũ Trainer riêng của Công ty)

Ngoại hình, tác phong chuyên nghiệp

Nhiệt huyết, tinh thần cố gắng và quyết tâm, chịu được áp lực công việc

Chủ động, kiên trì, khả năng thích ứng cao và có tinh thần đồng đội

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục

Khát khao chinh phục và luôn hướng tới kết quả tốt nhất

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12.000.000 – 16.000.000 - 18.000.000 VNĐ + Hoa hồng tháng + Hoa hồng quý + Hoa hồng năm + Thưởng của đội nhóm

Phụ cấp khác (chi phí đi lại, điện thoại): 900.000 VNĐ

Thưởng doanh số: Tháng/ Quý/ Năm

Hỗ trợ chi phí để được đào tạo chuyên môn

Hỗ trợ giảm chỉ tiêu trong tháng đầu

Trang bị IPad/Tablet làm việc

Tham gia chương trình đào tạo bài bản được hướng dẫn bởi các quản lý cấp cao và những khoá học chuyên sâu để nâng cao kỹ năng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 06 tháng làm việc

Tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước của công ty: Hàn Quốc, Canada, Dubai, China, Singapore..

Được cấp thẻ bảo hiểm sức khoẻ cá nhân

Làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, khơi gợi nguồn cảm hứng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

