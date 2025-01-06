Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính PRUVenture With Prudential làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà Nhà Văn Phòng LOTTE Mall - 272 Võ Chí Công - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Chủ động tiếp cận, xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua việc chăm sóc, hỗ trợ toàn diện về thủ tục, giải đáp thắc mắc, khiếu nại và các thông tin cần thiết của khách hàng.

- Hỗ trợ dịch vụ khách hàng tại văn phòng, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện và trải nghiệm tốt nhất.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 22 -39, tốt nghiệp CĐ/ĐH

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Có tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại PRUVenture With Prudential Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : Lương cứng + Hoa hồng + Thưởng tháng/quý/năm

- Thu nhập: từ 16 đến 35 triệu/tháng

- Hỗ trợ chi phí đào tạo, được đào tạo chuyên sâu theo giáo trình bài bản, chuyên nghiệp

- Môi trường làm việc năng động GenZ

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Tham gia nhiều hoạt động Team Building, du lịch trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PRUVenture With Prudential

