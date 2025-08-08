Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân ...và 3 địa điểm khác, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Giải quyết khiếu nại và phản hồi của khách hàng;

Xây dựng trương trình khuyến mại, thúc đẩy doanh thu;

Công tác quản lý nhân viên bán hàng;

Đào tạo hướng dẫn công việc cho nhân viên;

Phân công, giao việc và giám sát nhân viên hoàn thành công việc;

Kiểm soát nhập xuất và bảo quản hàng hóa, nắm bắt được nhóm hàng bán nhanh, bán chậm. Đề xuất đặt hàng theo nhu cầu cửa hàng;

Công tác quản lý hình ảnh cửa hàng;

Phục vụ chăm sóc khách hàng thân thiết;

Đề xuất những nhu cầu của khách hàng về sản phẩm mới;

Tổng hợp các báo cáo định kỳ theo yêu cầu cấp trên;

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không giới hạn độ tuổi;

Trình độ Trung cấp trở lên;

Tối thiểu 1 năm vị trí quản lý liên quan về các chuỗi bán lẻ, siêu thị, gia dụng, FMCG, F&B,..

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 4 Ngày/ Tháng

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao ...

Phụ cấp (thiết bị, ăn trưa, thưởng công ty + lợi nhuận, lễ tết, lương tháng 13...)

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

Tăng lương định kì theo năng lực, thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13, 14, 15, 16 ... theo kết quả kinh doanh năm;

Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước, Chế độ hiếu hỉ, ốm đau;

Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHNT;

Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin