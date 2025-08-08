Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3,Toàn nhà Lancaster 20 Núi Trúc, P Ngọc Khánh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Kiểm tra/ giám sát kế toán công nợ.

- Chịu trách nhiệm về kế toán Lương và các vấn đề liên quan. Lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán của công ty theo chế độ hiện hành.

- Chị trách nhiệm về kế toán Kho: Theo dõi & phản ánh chính xác tình trạng xuất nhập tồn.

- Kiểm tra việc hạch toán kế toán (đảm bảo tính chính xác, kịp thời toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về doanh thu,giá vốn, các khoản thu chi...), tổng hợp/đối chiếu số liệu và thực hiện kê khai thuế GTGT và thuế TNDN.

Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách.

o Phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ.

o Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của số liệu phù hợp với đặc thù của công ty. Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra khi có phát sinh theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng.

- Phối hợp với Bp. Kế toán làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong việc cấp hạn mức tín dụng.

- Phối hợp với các Phòng ban, Đơn vị trong và ngoài công ty để giải quyết các công việc liên quan đến bộ phận theo sự phân công của kế toán trưởng.

- Báo cáo công việc trực tiếp cho kế toán trưởng công ty theo định kỳ hàng tuần/ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu.

- Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến trong bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành kế toán hoặc tài chính.

- Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Am hiểu về các vấn đề tài chính, kế toán, các chuẩn mực kế toán kiểm toán.

- Có khả năng giải quyết công việc đúng nguyên tắc, nhanh gọn, hiệu quả; Tư vấn kịp thời cho kế toán trưởng về các vấn đề tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc; Chịu được áp lực công việc cao.

- Có khả năng giao tiếp tốt (giao tiếp bằng Tiếng Anh là một lợi thế), đại diện cho Công ty giao dịch và phụ trách các phần việc liên quan đến phạm vi công việc do mình phụ trách.

- Có tinh thần làm việc nhóm, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12-18tr đồng/tháng trở lên, thỏa thuận theo năng lực

- Được thưởng vào các dịp Lễ/Tết theo quy định Công ty.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Thưởng năm dựa trên cơ sở đánh giá hiệu suất công việc.

- Xét tăng lương hằng năm theo năng lực và theo quy định Công ty.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn hoá thân thiện; đào tạo nội bộ; có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh

