Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 48 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
- Quảng Ninh: Tầng 3, Tòa nhà VN Post, 539 Đường Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 20 - 48 Triệu
PruPlanner được định vị là các Chuyên gia Hoạch định Tài chính Cá nhân hàng đầu trong lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ tại Prudential. Các thế hệ PruPlanner được đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng, nhằm cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng khu vực thành thị, hỗ trợ hiệu quả và đề cao giá trị niềm tin của khách hàng.
Trách nhiệm công việc:
• Thiết kế và tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp để hoàn thiện kế hoạch tương lai của khách hàng: hưu trí, dự phòng rủi ro, du lịch, đầu tư, du học, ...
• Đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua việc chăm sóc khách hàng, hỗ trợ toàn diện về thủ tục hợp đồng, giải đáp thắc mắc và các thông tin cần thiết cho khách hàng.
• Tích cực tham gia các chương trình đào tạo nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, và phát triển toàn diện về kỹ năng bán hàng.
• Chăm sóc khách hàng: hỗ trợ yêu cầu và xử lý các khiếu nại của khách hàng theo hướng dẫn của công ty nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Quyền lợi:
- Tự tin với thu nhập vượt trội bao gồm:
• Hỗ trợ kinh doanh 15 – 20 triệu/tháng.
Với Mức Lương 20 - 48 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI