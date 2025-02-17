Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 20 - 48 Triệu

PruPlanner được định vị là các Chuyên gia Hoạch định Tài chính Cá nhân hàng đầu trong lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ tại Prudential. Các thế hệ PruPlanner được đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng, nhằm cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng khu vực thành thị, hỗ trợ hiệu quả và đề cao giá trị niềm tin của khách hàng.

Trách nhiệm công việc:

• Thiết kế và tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp để hoàn thiện kế hoạch tương lai của khách hàng: hưu trí, dự phòng rủi ro, du lịch, đầu tư, du học, ...

• Đảm bảo chất lượng dịch vụ thông qua việc chăm sóc khách hàng, hỗ trợ toàn diện về thủ tục hợp đồng, giải đáp thắc mắc và các thông tin cần thiết cho khách hàng.

• Tích cực tham gia các chương trình đào tạo nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, và phát triển toàn diện về kỹ năng bán hàng.

• Chăm sóc khách hàng: hỗ trợ yêu cầu và xử lý các khiếu nại của khách hàng theo hướng dẫn của công ty nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Quyền lợi:

- Tự tin với thu nhập vượt trội bao gồm:

• Hỗ trợ kinh doanh 15 – 20 triệu/tháng.