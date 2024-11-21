Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 64 - 24 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 64 - 24 Triệu
- Tìm kiếm các đối tác là Doanh Nghiệp, Tổ Chức, Cá Nhân, Cửa Hàng.
- Tư vấn, giới thiệu đến các khách hàng sử dụng Website và các Dịch vụ liên quan đến Website Marketing.
- Đặt lịch hẹn để gặp và trao đổi với khách hàng ở gần, đặt lịch hẹn google meet với doanh nghiệp ở xa.
- Đàm phán trực tiếp hoặc online với khách hàng và ký kết các hợp đồng dịch vụ.
- Tham gia vào quá trình triển khai website và quá trình vận hành website.
- Đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng trang website và google marketing.
Với Mức Lương 64 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng chịu nhiệt, học hỏi kiến thức, và hòa đồng trong môi trường tập thể.
Thái độ Tốt là tiêu chí hàng đầu.
Chăm chỉ, kỷ luật.
Chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.
Có Laptop.
Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu hơn về các kỹ năng:
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng bán hàng
Kỹ năng sắp xếp công việc
Được tìm hiểu, đào tạo về các mảng liên quan đến marketing online: facebook, google map, youtube, photoshop,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
