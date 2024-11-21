Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 64 - 24 Triệu

Mức lương 64 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung , Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 64 - 24 Triệu

- Tìm kiếm các đối tác là Doanh Nghiệp, Tổ Chức, Cá Nhân, Cửa Hàng.

- Tư vấn, giới thiệu đến các khách hàng sử dụng Website và các Dịch vụ liên quan đến Website Marketing.

- Đặt lịch hẹn để gặp và trao đổi với khách hàng ở gần, đặt lịch hẹn google meet với doanh nghiệp ở xa.

- Đàm phán trực tiếp hoặc online với khách hàng và ký kết các hợp đồng dịch vụ.

- Tham gia vào quá trình triển khai website và quá trình vận hành website.

- Đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng trang website và google marketing.

Với Mức Lương 64 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường.

Có khả năng chịu nhiệt, học hỏi kiến thức, và hòa đồng trong môi trường tập thể.

Thái độ Tốt là tiêu chí hàng đầu.

Chăm chỉ, kỷ luật.

Chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

Có Laptop.

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến lên nhóm trưởng và quản lý trong vòng từ 3 - 6 tháng

Được đào tạo chuyên sâu hơn về các kỹ năng:

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng sắp xếp công việc

Được tìm hiểu, đào tạo về các mảng liên quan đến marketing online: facebook, google map, youtube, photoshop,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NINA

