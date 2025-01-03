Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
- Hồ Chí Minh: CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Tiếp nhận thông tin bệnh, đọc lịch sử bệnh, giải thích với bệnh nhân, lược thông tin đầu vào liên quan đến điều kiện dùng thuốc,
- Tạo niềm tin cho bệnh nhân chia sẻ thêm về gói dịch vụ. Dịch vụ này thì bệnh nhân sẽ trả phí tư vấn đăng ký hàng tuần, bệnh nhân mỗi 2 tháng sẽ nhận được thuốc và khi họ có thắc mắc thì nhân viên tư vấn sẽ theo dõi giải đáp, chăm sóc khách hàng.
- Chủ động theo dõi để giải quyết vấn đề, cam kết hài lòng khách hàng.
Địa điểm làm việc: Văn phòng quận 11 - Cao ốc Khải Hoàn - 624 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11
Thời gian làm việc:
- Ca 5H - 14H (Thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 & CN)
- Có thể làm tăng ca ngoài giờ khi được yêu cầu, làm lễ và tết Âm lịch.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên nữ
- Có bằng cấp dược/ điều dưỡng/ y tá,... hoặc làm qua các công việc có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, y khoa hoặc chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng
Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Xét tăng lương hàng năm
- Thưởng cuối năm
- Phụ cấp ca làm việc đặc biệt (ca chiều)
- Phép năm (có phép trong thời gian thử việc)
- Phép nữ
- Thẻ giữ xe
- Khám sức khỏe định kỳ
- Du lịch công ty
- Tham gia các hoạt động công ty (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao,...)
- Các phúc lợi từ Công đoàn (quà cho các ngày Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Công việc ổn định, lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
