Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 11

- Tiếp nhận thông tin bệnh, đọc lịch sử bệnh, giải thích với bệnh nhân, lược thông tin đầu vào liên quan đến điều kiện dùng thuốc,

- Tạo niềm tin cho bệnh nhân chia sẻ thêm về gói dịch vụ. Dịch vụ này thì bệnh nhân sẽ trả phí tư vấn đăng ký hàng tuần, bệnh nhân mỗi 2 tháng sẽ nhận được thuốc và khi họ có thắc mắc thì nhân viên tư vấn sẽ theo dõi giải đáp, chăm sóc khách hàng.

- Chủ động theo dõi để giải quyết vấn đề, cam kết hài lòng khách hàng.

Địa điểm làm việc: Văn phòng quận 11 - Cao ốc Khải Hoàn - 624 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11

- Ca 5H - 14H (Thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 & CN)

- Có thể làm tăng ca ngoài giờ khi được yêu cầu, làm lễ và tết Âm lịch.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh thành thạo đọc, hiểu, chat.

- Ưu tiên ứng viên nữ

- Có bằng cấp dược/ điều dưỡng/ y tá,... hoặc làm qua các công việc có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, y khoa hoặc chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng

Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 - 11 triệu

Quyền lợi:

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

- Xét tăng lương hàng năm

- Thưởng cuối năm

- Phụ cấp ca làm việc đặc biệt (ca chiều)

- Phép năm (có phép trong thời gian thử việc)

- Phép nữ

- Thẻ giữ xe

- Khám sức khỏe định kỳ

- Du lịch công ty

- Tham gia các hoạt động công ty (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao,...)

- Các phúc lợi từ Công đoàn (quà cho các ngày Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật, mừng cưới, sinh con,...)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Công việc ổn định, lâu dài

