Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến khách hàng theo danh sách khách hàng quan tâm dịch vụ để tư vấn các dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ.

Thu thập thông tin khách hàng, phân tích nhu cầu của khách hàng để đưa ra gói dịch vụ/dịch vụ phù hợp nhu cầu khách.

Chốt lịch hẹn và liên hệ nhắc lịch cho khách

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng tư vấn cho khách.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu.

Chịu học hỏi để nắm được dịch vụ của công ty chính xác.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng được vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn, đảm bảo trên 12.000.000 (Lương cứng 6.000.000 + PC: 1tr + hoa hồng doanh thu)

Được training bài bản, quen việc từ đầu.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, trẻ trung.

Được hưởng chế độ BHXH, thường hiệu quả tốt, thưởng Lễ Tết, lương tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin