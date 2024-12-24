Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa Nhà Viethome Land, Số 14
- 16 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội
Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo việc triển khai dịch vụ cho khách hàng diễn ra suôn sẻ
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ
Tham gia các hoạt động marketing, sự kiện để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo vi tính văn phòng
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chăm chỉ, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm
Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Giám sát
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động theo kiểu team work
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
