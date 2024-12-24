Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa Nhà Viethome Land, Số 14 - 16 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, email marketing, mạng xã hội

Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo việc triển khai dịch vụ cho khách hàng diễn ra suôn sẻ

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ

Tham gia các hoạt động marketing, sự kiện để quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;

Thành thạo vi tính văn phòng

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chăm chỉ, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến

Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000đ + thưởng năng lực + % doanh số + thưởng quý => Thu Nhập TB Từ 8 - 20Triệu (Có thể cao hơn tùy năng lực)

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm

Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như Trưởng nhóm, Giám sát

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động theo kiểu team work

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin