Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Teambuilding, du lịch, sự kiện....

- Có chính sách đãi ngộ tốt với nhân viên gắn bó lâu dài với công ty., Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng các dịch vụ như: chăm sóc da, gội đầu dưỡng sinh, ngâm chân, massage body, gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Mẹ và Bé, ...
- Đón tiếp khách hàng tại Spa;
- Quản lý hồ sơ khách hàng và chăm sóc hậu mãi cho khách hàng;
- Tư vấn và giải đáp thắc mắc với khách hàng;
- Đặt và sếp xếp lịch hẹn với khách đến Spa;
- Kết hợp với các bộ phận khác cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng;
- Các công việc theo sự sắp xếp của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ, làm đẹp là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn và kiến thức tốt về mảng Mẹ và Bé.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 252 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

