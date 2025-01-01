Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG
- Hồ Chí Minh: Teambuilding, du lịch, sự kiện....
- Có chính sách đãi ngộ tốt với nhân viên gắn bó lâu dài với công ty., Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn khách hàng sử dụng các dịch vụ như: chăm sóc da, gội đầu dưỡng sinh, ngâm chân, massage body, gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Mẹ và Bé, ...
- Đón tiếp khách hàng tại Spa;
- Quản lý hồ sơ khách hàng và chăm sóc hậu mãi cho khách hàng;
- Tư vấn và giải đáp thắc mắc với khách hàng;
- Đặt và sếp xếp lịch hẹn với khách đến Spa;
- Kết hợp với các bộ phận khác cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng;
- Các công việc theo sự sắp xếp của Quản lý.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ, làm đẹp là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn và kiến thức tốt về mảng Mẹ và Bé.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & TMDV HẢI HƯNG
