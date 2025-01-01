Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu

Mức lương 30 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trường phòng KD, Giám Đốc sàn, Giám Đốc KD. Team Building, Year end party, các sự kiện, lễ thưởng cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động., Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán và giới thiệu các sản phẩm mà công ty đang phân phối (Căn hộ cao cấp TPHCM, Bình Dương).

Tư vấn về dự án, thủ tục chuyển nhượng; Tư vấn trực tiếp khách hàng, đưa khách đi dự án nếu có yêu cầu.

Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng.

Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán.

Chăm sóc khách hàng sau bán và tạo mối quan hệ với khách hàng.

Không yêu cầu kinh nghiệm, Không giới hạn độ tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm, Không giới hạn độ tuổi

Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm. Ứng viên có kinh nghiệm Bán hàng, Kinh doanh, Kinh doanh Bất động sản, tài chính, ngân hàng, ô tô... là một lợi thế.

Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng.

Yêu thích kinh doanh, nhiệt huyết và đam mê kiếm tiền.

Có laptop và xe máy để di chuyển.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 100 triệu VND

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 100 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

