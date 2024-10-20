Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60 - 62, Đ. Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Cùng đồng đội tìm kiếm, liên hệ, tư vấn và giới thiệu về lộ trình học của Jaxtina cho khách hàng đang quan tâm; Tư vấn lộ trình học phù hợp với trình độ và xếp lớp cho Học viên; Phối hợp với đội nhóm để tham gia lên ý tưởng, kế hoạch và triển khai các chương trình Marketing của Trung tâm tới các trường THPT; Phối hợp làm việc với các phòng Marketing, Kế toán, Đào tạo để đảm bảo quyền lợi của Học viên trong quá trình học; Cùng Jaxtina Family mang lại cho học viên những dịch vụ - sản phẩm giáo dục hoàn hảo nhất; Sẵn sàng trở thành Leader trong tương lai gần.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm, thân thiện và sẵn sàng học hỏi, chiến đấu; đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; Yêu thích môi trường giáo dục, định hướng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Kinh doanh, chăm sóc khách hàng; Khả năng tư vấn, giao tiếp và kết nối tốt, chịu áp lực về hiệu quả công việc và không ngại thử thách; Ưu tiên ứng viên có thể làm vào cuối tuần (vẫn đảm bào được nghỉ 1 ngày/tuần); Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, call center, telesales...)

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng nóng hàng tuần, hàng tháng, năm khi đạt thành tích xuất sắc; Cơ hội thăng tiến lên vị Trưởng nhóm từ 6 tháng - 1 năm; Làm việc trong môi trường văn hóa chuyên nghiệp, tính nhân văn cao, với sứ mệnh mang lại cho nhân viên sự tử tế, niềm vui, sung túc và nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân; Quản lý/trưởng phòng luôn sẵn sàng đồng hành cùng thực hiện hóa mục tiêu và cùng nhau chia sẻ thành quả; Tham gia các buổi teambuilding, du lịch 2-3 lần/năm, các hoạt động gắn kết hàng tháng cùng Công ty; Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...), và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất...); Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...); Tham gia chương trình Học Tiếng Anh ưu đãi dành cho thành viên Jaxtina.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.