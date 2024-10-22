Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 13 Triệu

Mức lương Đến 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 13 Triệu

- Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.

- Tư vấn, thuyết phục khách hàng đăng kí trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học công nghệ của Công ty.

- Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp. Chốt sale và hoàn thành mục tiêu doanh số.

- Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục đăng ký lớp học

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng cũ....

- Cập nhật số liệu thực tế doanh số đạt được theo tuần/quý/tháng/năm

-Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo taị công ty

- Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng,Đại Học.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm đào tạo cho khách hàng.

- Có kinh nghiệm vị trí tương đương trong cùng lĩnh vực tư vấn giáo dục đào tạo CNTT là một lợi thế.

- Có kiến thức, kinh nghiệm về nhân sự, hỗ trợ các đào tạo phát triển

- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

- Tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, cầu tiến, ham học hỏi, yêu thích công việc tư vấn, bán hàng, nhạy bén kinh doanh...

- Mong muốn tham gia vào môi trường khởi nghiệp và góp phần tạo ra giá trị cho Công ty và thị trường.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi Trường & Các Hoạt Động.

Hiểu được rằng môi trường làm nên con người, chúng tôi luôn chú trọng để phát triển môi trường học hỏi và vui chơi tốt nhất cho nhân viên:

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến: Sức trẻ và nhiệt huyết của VietIS được tạo nên từ chính mỗi cá nhân công ty, chúng tôi luôn không ngừng thay đổi để hoàn thiện hơn nữa bản thân, Du lịch hằng năm. Happy Hour cả công ty vào chiều thứ 6 hàng tuần Tổ chức sinh nhật tháng cho nhân viên. Các hoạt động khác do công đoàn tổ chức: Teambuilding ngoài trời định kì, các hoạt động vui chơi giải trí khác Tham gia các câu lạc bộ vui chơi khác của công ty: CLB bóng đá, CLB AoE...

Lương

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với khả năng + kinh nghiệm thưởng incentives (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương trong quá trình thử việc. Xét tăng lương 2 lần/năm

Thưởng & Trợ Cấp

Hằng năm: thưởng lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty (thực hiện review vào cuối mỗi năm) Thưởng kết thúc dự án. Thưởng thi đỗ chứng chỉ (tiếng Nhật, chuyên môn) Thưởng thành tích xuất sắc Thưởng giới thiệu nhân sự cho nhân viên Phụ cấp tiếng Nhật: N1 (5M), N2 (3M), N3 (1M) Phụ cấp cho Lập trình viên khi sử dụng ngôn ngữ lập trình thứ 2 trong công việc Phụ cấp làm thêm giờ (VietIS không khuyến khích nhân viên OT) Phụ cấp đào tạo.

Các hoạt động đào tạo, phát triển

Đào tạo Tiếng Nhật: tổ chức các khóa đào tạo tiếng Nhật liên kết với trung tâm Riki Nihongo, đào tạo tất cả level. Các chương trình Seminar tổ chức định kì theo Team: Cung cấp cho mỗi cá nhân kiến thức về công nghệ hiện tại, công nghệ mới, nơi chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi học hỏi kiến thức

Bảo Hiểm

Đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà Nước Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

