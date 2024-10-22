Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 13 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Mức lương
Đến 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà AC, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Đến 13 Triệu

- Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.
- Tư vấn, thuyết phục khách hàng đăng kí trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học công nghệ của Công ty.
- Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp. Chốt sale và hoàn thành mục tiêu doanh số.
- Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục đăng ký lớp học
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng cũ....
- Cập nhật số liệu thực tế doanh số đạt được theo tuần/quý/tháng/năm
-Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo taị công ty
- Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng,Đại Học.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm đào tạo cho khách hàng.
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương trong cùng lĩnh vực tư vấn giáo dục đào tạo CNTT là một lợi thế.
- Có kiến thức, kinh nghiệm về nhân sự, hỗ trợ các đào tạo phát triển
- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.
- Tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, cầu tiến, ham học hỏi, yêu thích công việc tư vấn, bán hàng, nhạy bén kinh doanh...
- Mong muốn tham gia vào môi trường khởi nghiệp và góp phần tạo ra giá trị cho Công ty và thị trường.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi Trường & Các Hoạt Động.
Hiểu được rằng môi trường làm nên con người, chúng tôi luôn chú trọng để phát triển môi trường học hỏi và vui chơi tốt nhất cho nhân viên:
Lương
Thưởng & Trợ Cấp
Các hoạt động đào tạo, phát triển
Bảo Hiểm
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 3A, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

