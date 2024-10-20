Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: No.21 - C2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Tư vấn khóa học và chăm sóc khách hàng qua đa kênh (Gọi điện, chat, email,...) . Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng để chuyển tới bộ phận liên quan. Công việc hành chính: quản lý thông tin học viên, làm báo cáo. Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc 44 giờ/ tuần (Full-time) tại văn phòng, có thể xoay ca tối hoặc cuối tuần. Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, nhiệt huyết. Không nói ngọng/ lắp, giọng địa phương. Có kỹ năng Telesales ít nhất 6 tháng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới ngành giáo dục và sản phẩm e-Learning là 1 lợi thế. Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc nhóm. Chủ động và biết cách tổ chức, sắp xếp công việc Sử dụng thành thạo Google Sheets và các phần mềm quản lý học viên. Tiếng Anh trình độ cơ bản (Ưu tiên ứng viên có IELTS 5.5+ hoặc tương đương).

Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm):

Full-time Junior: 7.000.000 - 9.000.000 vnd / tháng

Full-time Senior: 9.000.000 - 13.000.000 vnd / tháng (kinh nghiêm trên 2 năm)

Thưởng doanh số (tổng thu nhập full-time 18 triệu - 30+++ triệu/tháng). Thử việc hưởng 85% lương cơ bản + 100% hoa hồng. Cơ hội Thăng tiến lên các vị trí Team Lead, Trưởng Phòng... Được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật. Tháng lương thứ 13. Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng... Được cung cấp Data ổn định, hàng ngày từ nguồn Marketing online. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, phát huy sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân và có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Học MIỄN PHÍ các khóa tiếng Anh, tiếng Trung trên Prep

Lưu ý:

Bằng việc gửi CV/Hồ sơ, cùng với các thông tin ứng viên cung cấp, trao đổi trong quá trình phỏng vấn với Prep (nếu có), Ứng viên ĐỒNG Ý với Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân của nhân sự của Prep được xây dựng và ban hành theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời đồng ý cho Prep thu thập, lưu trữ thông tin mà Ứng viên cung cấp cho Prep với các mục đích như sau:

gửi CV/Hồ sơ

ĐỒNG Ý

Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân

+ Thu thập dữ liệu cá nhân, chọn lọc ứng viên để phỏng vấn;

+ Liên hệ, thông báo tới Ứng viên;

+ Đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên để lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí đang tuyển của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

