Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
- Hà Nội: 33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 500 - 1,200 USD
• Tiếp nhận dữ liệu khách hàng tiềm năng từ các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, học thử tiếng Anh trên nền tảng E-learning theo chiến dịch Marketing của công ty.
• Thực hiện các cuộc gọi để thuyết phục học sinh/phụ huynh/giáo viên mua nền tảng học tiếng Anh E-learning sau khi trải nghiệm học thử.
• Chăm sóc các học viên hiện tại, tư vấn tái tục cho các khóa học tiếp theo.
• Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo tại các trường học nhằm quảng bá sản phẩm.
• Thực hiện mốt số các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thời gian làm việc: 44h/tuần, làm việc 5 ngày, nghỉ 2 ngày gồm: 1 ngày vào cuối tuần (T7 hoặc CN) và 1 ngày trong tuần.
Ca làm việc: 8h30-18h20 hoặc 10h00 - 20h20 (ca tối sẽ bao gồm 1 bữa tối miễn phí do công ty cung cấp).
Với Mức Lương 500 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành.
- Đã có kinh nghiệm bán hàng/tư vấn trong các lĩnh vực từ 6 tháng.
- Có khả năng tư vấn tốt qua điện thoại.
Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) Thì Được Hưởng Những Gì
