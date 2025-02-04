Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,200 USD

• Tiếp nhận dữ liệu khách hàng tiềm năng từ các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, học thử tiếng Anh trên nền tảng E-learning theo chiến dịch Marketing của công ty.

• Thực hiện các cuộc gọi để thuyết phục học sinh/phụ huynh/giáo viên mua nền tảng học tiếng Anh E-learning sau khi trải nghiệm học thử.

• Chăm sóc các học viên hiện tại, tư vấn tái tục cho các khóa học tiếp theo.

• Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo tại các trường học nhằm quảng bá sản phẩm.

• Thực hiện mốt số các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Thời gian làm việc: 44h/tuần, làm việc 5 ngày, nghỉ 2 ngày gồm: 1 ngày vào cuối tuần (T7 hoặc CN) và 1 ngày trong tuần.

Ca làm việc: 8h30-18h20 hoặc 10h00 - 20h20 (ca tối sẽ bao gồm 1 bữa tối miễn phí do công ty cung cấp).