Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng:

+ Chủ động tìm kiếm học viên qua các kênh online (quảng cáo, mạng xã hội, email marketing) và offline (hội thảo, sự kiện, mối quan hệ).

+ Trực Page, tư vấn khách hàng qua Page

+ Kết hợp với data được giao tiến hành các hoạt động tư vấn tuyển sinh (nhắn tin, gọi điện,...)

+ Đi off phát triển đối tác tuyển sinh, phát triển tuyển sinh tìm kiếm học viên

+ Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.

Tư vấn tuyển sinh:

+ Tư vấn học viên về nội dung, lợi ích, lộ trình và học phí của các khóa học dịch vụ của Nhà trường.

+ Giải đáp thắc mắc của học viên về chương trình học và các vấn đề liên quan.

+ Xây dựng niềm tin và thuyết phục học viên đăng ký khóa học.

+ Chốt danh sách học viên

+ Đàm phán và xử lý phản hồi từ học viên tiềm năng để chốt danh sách học viên đăng ký.

+ Đảm bảo đạt được chỉ tiêu tuyển sinh hàng tháng.

Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng:

+ Theo dõi quá trình học viên tham gia khóa học, duy trì liên lạc để hỗ trợ kịp thời.

+ Thu thập phản hồi và cải thiện chất lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng.

Báo cáo và cải tiến:

+ Lập báo cáo định kỳ về kết quả tuyển sinh và đánh giá hiệu quả công việc.

+ Đề xuất các chiến lược và ý tưởng mới để nâng cao hiệu quả tuyển sinh

+ Đề xuất các nội dung liên quan đến kế hoạch tuyển sinh và hướng nghiệp nhằm mục tiêu phát triển Nhà trường;

Thực hiện các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Được đào tạo, Có kinh nghiệm tư vấn, sale làm trong tuyển sinh giáo dục

- Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

- Nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi

- Kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý tình huống tốt;

- Ưu tiên Nam

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn với mức thu nhập cạnh tranh bao gồm lương cứng 5-8M + % Hoa hồng + % doanh thu đối tác (Upto 20-25M)

- Được cung cấp máy tính thiết bị làm việc

- Thưởng các dịp lễ, tết, thưởng theo kết quả công việc, thưởng sinh nhật, du lịch thường niên, teambuilding,...

- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

- Tăng lương hàng năm căn cứ vào kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của Nhà trường.

- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.

- Công việc ổn định và lâu dài.

