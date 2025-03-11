Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 18, Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng:
+ Chủ động tìm kiếm học viên qua các kênh online (quảng cáo, mạng xã hội, email marketing) và offline (hội thảo, sự kiện, mối quan hệ).
+ Trực Page, tư vấn khách hàng qua Page
+ Kết hợp với data được giao tiến hành các hoạt động tư vấn tuyển sinh (nhắn tin, gọi điện,...)
+ Đi off phát triển đối tác tuyển sinh, phát triển tuyển sinh tìm kiếm học viên
+ Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng tiềm năng.
Tư vấn tuyển sinh:
+ Tư vấn học viên về nội dung, lợi ích, lộ trình và học phí của các khóa học dịch vụ của Nhà trường.
+ Giải đáp thắc mắc của học viên về chương trình học và các vấn đề liên quan.
+ Xây dựng niềm tin và thuyết phục học viên đăng ký khóa học.
+ Chốt danh sách học viên
+ Đàm phán và xử lý phản hồi từ học viên tiềm năng để chốt danh sách học viên đăng ký.
+ Đảm bảo đạt được chỉ tiêu tuyển sinh hàng tháng.
Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng:
+ Theo dõi quá trình học viên tham gia khóa học, duy trì liên lạc để hỗ trợ kịp thời.
+ Thu thập phản hồi và cải thiện chất lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng.
Báo cáo và cải tiến:
+ Lập báo cáo định kỳ về kết quả tuyển sinh và đánh giá hiệu quả công việc.
+ Đề xuất các chiến lược và ý tưởng mới để nâng cao hiệu quả tuyển sinh
+ Đề xuất các nội dung liên quan đến kế hoạch tuyển sinh và hướng nghiệp nhằm mục tiêu phát triển Nhà trường;
Thực hiện các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Được đào tạo, Có kinh nghiệm tư vấn, sale làm trong tuyển sinh giáo dục
- Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
- Nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi
- Kỹ năng giao tiếp và khả năng xử lý tình huống tốt;
- Ưu tiên Nam

Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn với mức thu nhập cạnh tranh bao gồm lương cứng 5-8M + % Hoa hồng + % doanh thu đối tác (Upto 20-25M)
- Được cung cấp máy tính thiết bị làm việc
- Thưởng các dịp lễ, tết, thưởng theo kết quả công việc, thưởng sinh nhật, du lịch thường niên, teambuilding,...
- Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.
- Tăng lương hàng năm căn cứ vào kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của Nhà trường.
- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.
- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

