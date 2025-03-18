Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Phương Anh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 2a Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận các cuộc gọi, email, chat trực tuyến,để giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Tư vấn khách hàng theo data có sẵn

- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Báo cáo kết quả công việc cho trưởng bộ phận, bao gồm các vấn đề khách hàng gặp phải, giải pháp đã thực hiện và mức độ hài lòng của khách hàng.

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng, chăm sóc khách hàng qua các hình thức điện thoại/kênh chat, mời tham gia test đầu vào, học thử hoặc đặt lịch tư vấn với phụ huynh, học sinh...

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học

- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp tốt, dễ gần, có khả năng giải thích và truyền đạt thông tin rõ ràng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

- Nhiệt tình, tận tâm với công việc

- Không bị ngọng.

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Phương Anh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh:

· Lương cứng.

· Hỗ trợ đi lại kèm ăn uống.

- Tổng thu nhập từ 8 -15triệu

- Chế độ thưởng các dịp Lễ, Tết, chế độ thưởng KPIs hàng kỳ ...

- Được hỗ trợ đóng BHXH.

- Phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Du lịch, team building 1 lần/năm.

- Review tăng lương 1-2 lần/1 năm.

- Được đào tạo kỹ năng, phát triển bản thân.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Nghỉ lễ theo chế độ của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Phương Anh Việt Nam

