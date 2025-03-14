Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Biệt thự C27, Bộ Tư Lệnh Thủ Đô, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Lập kế hoạch, chiến lược phát triển tuyển sinh theo từng giai đoạn nhằm đạt mục tiêu đề ra
- Quản lý và điều phối hoạt động của phòng tuyển sinh, đảm bảo hiệu quả cao nhất
- Xây dựng, đào tạo đội ngũ tư vấn tuyển sinh chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng tư vấn và chốt học viên
- Phát triển và mở rộng các kênh tuyển sinh: online, offline, hợp tác trường học, hội thảo…
- Tư vấn trực tiếp và gián tiếp cho học sinh, phụ huynh về chương trình du học Hàn Quốc, Đài Loan,...
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá tuyển sinh hiệu quả
- Theo dõi, đánh giá số lượng và chất lượng hồ sơ đăng ký, kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất tuyển sinh

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 - 2 năm trong lĩnh vực tuyển sinh hoặc sales giáo dục, ưu tiên ứng viên từng giữ vị trí quản lý
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt
- Khả năng quản lý đội nhóm, đào tạo nhân sự và làm việc theo mục tiêu
- Năng động, sáng tạo, có trách nhiệm và chủ động trong công việc
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng du học hoặc từng làm việc tại các trung tâm du học

Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 25trđ - 40trđ/tháng (Bao gồm lương cứng, thưởng KPI)
- Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định nhà nước
- Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty
- Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng KPI
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng & cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9 TT21 KĐT Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

