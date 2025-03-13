Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUANG HÀ LAW làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUANG HÀ LAW
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà Intracom 2, Số 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Chủ động liên hệ và tư vấn khách hàng tiềm năng theo danh sách data được cung cấp.
- Tư vấn và thuyết phục khách hàng đăng ký khóa học chương trình tiếng Anh trực tuyến 1-1 chất lượng cao Pantado
- Báo cáo cho Quản lý trực tiếp về kết quả bán hàng và phối hợp với quản lý xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc
- Tham gia các dự án phát triển năng suất và chất lượng tuyển sinh.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 20 - 30 tuổi
- Giao tiếp tốt, linh hoạt. Không nói ngọng, nói lắp, không nói giọng điạ phương
- Nhiệt tình, máu lửa, yêu thích kinh doanh
- Không ngại bị từ chối, không sợ áp lực và sẵn sàng hết mình vì công việc để có thu nhập cao
- Ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng giáo dục là lợi thế hoặc các vị trí tương đương sales/kinh doanh/ tư vấn sẽ được ưu tiên
- Có máy tính cá nhân để chủ động làm việc

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUANG HÀ LAW Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7 - 14 triệu + thưởng doanh số. Thu nhập từ 10 - 25 triệu đồng/tháng
- Thời gian làm việc:
+ 8h00 – 17h00 (nghỉ trưa 1h30p)
+ Nghỉ 02 thứ 7/tháng + các ngày chủ nhật (Tổng 6 buổi)
- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; Vinh danh; Tổ chức sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ…
- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định.
- Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức
- Tham gia các hoạt động tập thể như: từ thiện, bóng đá, tổ chức sinh nhật hằng tháng, event, team building, du lịch... của công ty.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUANG HÀ LAW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUANG HÀ LAW

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà nhà Intracom 2, Số 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

