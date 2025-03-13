Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

- toà QCoop Building, số 150 Nguyễn Xí, phường 26, Q. Bình Thạnh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm tư vấn thông tin tuyển sinh các chương trình cử nhân trực tuyến tới khách hàng có nhu cầu.
Liên hệ với khách hàng có nhu cầu dựa trên data có sẵn được công ty cung cấp.
Tư vấn, giải đáp cho khách hàng thông tin của chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến và hướng dẫn các thủ tục hồ sơ/học phí/nhập học của từng trường tuyển sinh.
Quản lý thông tin khách hàng, cập nhật liên tục trạng thái khách hàng trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, sinh năm 1988 – 2001.
Máu chiến, đam mê kiếm tiền.
Kinh nghiệm: Có từ 6 tháng kinh nghiệm Telesale (Tư vấn chốt khách qua điện thoại).
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, không nói ngọng; kỹ năng xử lý tình huống tốt.
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.
Có laptop cá nhân.

Tại Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 15.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.
Bao gồm lương cứng + lương com + thưởng khác.
Thử việc 02 tháng, hưởng 100% lương cứng.
Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,…
Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.
Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.
Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.
Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).
Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4…
Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TRỤ SỞ HÀ NỘI: Tầng 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội / VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TP.HỒ CHÍ MINH: Lầu 3, Tòa nhà Hometalk, 236 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

