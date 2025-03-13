Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, Toà nhà PTP, số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hanoi, Vietnam, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên hệ xác nhận lại thông tin các học viên đăng ký xét duyệt chương trình Quỹ
Tư vấn thông tin về Quỹ, lịch học, giáo viên, chương trình đào tạo, chính sách hỗ trợ học phí. Sẽ được đào tạo quy trình và kịch bản tư vấn, nắm bắt tâm lý khách hàng.
Data có sẵn từ Marketing, nguồn data cực dồi dào và chất lượng, là những khách hàng có nhu cầu và biết đến VicUni.
Báo cáo công việc trên phần mềm, xác nhận lịch test, học thử với khách hàng qua Điện thoại, Zalo, Email,...
Bàn giao học viên cho bộ phận Giáo viên để làm thủ tục nhập học chính thức, chăm sóc khách hàng.
Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Leader & BGĐ trong phạm trù chuyên môn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng
Sinh năm 1995 - 2002
Ưu tiên đã làm tư vấn trong lĩnh vực tư vấn tâm lý - giáo dục, đã có kinh nghiệm vị trí tương đương.
Có kỹ năng giao tiếp cởi mở, ham học hỏi, chăm chỉ.
Không yêu cầu Tiếng Anh nhưng có Tiếng Anh là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 + thưởng KPIs 7%
—>> Tổng thu nhập cam kết 10tr-20tr/tháng
Thử việc 1 tháng x 85% lương cứng. Các khoản thưởng nhận 100%
Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm…
Học IELTS/ TA Giao tiếp miễn phí tại VicUni Education theo chính sách của CBNV chính thức Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Được hướng dẫn cụ thể để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 231A Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

