Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, Toà nhà PTP, số 564 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hanoi, Vietnam, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên hệ xác nhận lại thông tin các học viên đăng ký xét duyệt chương trình Quỹ

Tư vấn thông tin về Quỹ, lịch học, giáo viên, chương trình đào tạo, chính sách hỗ trợ học phí. Sẽ được đào tạo quy trình và kịch bản tư vấn, nắm bắt tâm lý khách hàng.

Data có sẵn từ Marketing, nguồn data cực dồi dào và chất lượng, là những khách hàng có nhu cầu và biết đến VicUni.

Báo cáo công việc trên phần mềm, xác nhận lịch test, học thử với khách hàng qua Điện thoại, Zalo, Email,...

Bàn giao học viên cho bộ phận Giáo viên để làm thủ tục nhập học chính thức, chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các công việc khác dưới sự chỉ đạo của Leader & BGĐ trong phạm trù chuyên môn.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 6 tháng

Sinh năm 1995 - 2002

Ưu tiên đã làm tư vấn trong lĩnh vực tư vấn tâm lý - giáo dục, đã có kinh nghiệm vị trí tương đương.

Có kỹ năng giao tiếp cởi mở, ham học hỏi, chăm chỉ.

Không yêu cầu Tiếng Anh nhưng có Tiếng Anh là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TOÀN CẦU VICUNI ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 + thưởng KPIs 7%

—>> Tổng thu nhập cam kết 10tr-20tr/tháng

Thử việc 1 tháng x 85% lương cứng. Các khoản thưởng nhận 100%

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm…

Học IELTS/ TA Giao tiếp miễn phí tại VicUni Education theo chính sách của CBNV chính thức Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Được hướng dẫn cụ thể để nhanh chóng nắm bắt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

