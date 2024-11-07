Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN

Nhân viên môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai: Lô E1

- E2

- E3, KCN Trà Đa, Xã Trà Đa, TP Pleiku

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng qui trình, kiểm soát nước thải đầu ra đạt đúng theo qui định.
Vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng qui trình, kiểm soát nước thải đầu ra đạt đúng theo qui định.
Thực hiện vận hành hệ thống xử lý nước thải
Thực hiện ghi thông số theo tần suất , ghi chép rõ ràng.
Vệ sinh hệ thống xử lý nước thải định kì
Sử dụng hoá chất đúng theo qui định, kiểm tra tồn hoá chất
2/ Tham gia xử lý sự cố thiết bị, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hiệu suất của hệ thống.
Tham gia xử lý sự cố thiết bị, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hiệu suất của hệ thống.
3/ Thực hiện những công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.
Chi tiết công việc: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Trình độ:Tốt nghiệp trung cấp trở lên - Chuyên ngành: Điện; Cơ khí ; Môi trường, Hóa học,...
- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm trong ngành thực phẩm.
- Đủ sức khỏe làm việc và trong độ tuổi lao động.
- Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Quà chúc mừng sinh nhật
- Lương trao đổi trực tiếp
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Du lịch hàng năm, BH TN 24/7. Nhiều chế độ phúc lợi của công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD CAO NGUYÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô E1-E2-E3, KCNTrà Đa, Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

