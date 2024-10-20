Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà

Nhân viên vận hành

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Vận hành thiết bị có liên quan trong quá trình nấu, lên men, nhân giống, lọc, CIP ... theo đúng quy trình. Giám sát chất lượng vận hành Thực hiện vệ sinh trong ca, theo định kì để đảm bảo dụng cụ, thiết bị, nhà xưởng luôn đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Sửa chữa; Bảo trì; phát hiện lỗi; Xử lý khi có sự cố
Vận hành thiết bị có liên quan trong quá trình nấu, lên men, nhân giống, lọc, CIP ... theo đúng quy trình.
Giám sát chất lượng vận hành
Thực hiện vệ sinh trong ca, theo định kì để đảm bảo dụng cụ, thiết bị, nhà xưởng luôn đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sửa chữa; Bảo trì; phát hiện lỗi; Xử lý khi có sự cố

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thực phẩm; Hóa sinh; Công nghệ sinh học; hóa học...
- Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thực phẩm hoặc ngành liên quan
- Có khả năng đọc hiểu thông số kỹ thuật máy và xem các tài liệu kỹ thuật

Tại Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH , BHYT, BHTN theo luật Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm Nghỉ 4 chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng Có tăng ca theo tình hình sản xuất
Đóng BHXH , BHYT, BHTN theo luật
Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm
Nghỉ 4 chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng
Có tăng ca theo tình hình sản xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà

Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

