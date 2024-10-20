Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà
- Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Vận hành thiết bị có liên quan trong quá trình nấu, lên men, nhân giống, lọc, CIP ... theo đúng quy trình.
Giám sát chất lượng vận hành
Thực hiện vệ sinh trong ca, theo định kì để đảm bảo dụng cụ, thiết bị, nhà xưởng luôn đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
Sửa chữa; Bảo trì; phát hiện lỗi; Xử lý khi có sự cố
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thực phẩm hoặc ngành liên quan
- Có khả năng đọc hiểu thông số kỹ thuật máy và xem các tài liệu kỹ thuật
Tại Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH , BHYT, BHTN theo luật
Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm
Nghỉ 4 chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng
Có tăng ca theo tình hình sản xuất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
