Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Vận hành thiết bị có liên quan trong quá trình nấu, lên men, nhân giống, lọc, CIP ... theo đúng quy trình. Giám sát chất lượng vận hành Thực hiện vệ sinh trong ca, theo định kì để đảm bảo dụng cụ, thiết bị, nhà xưởng luôn đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Sửa chữa; Bảo trì; phát hiện lỗi; Xử lý khi có sự cố

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thực phẩm; Hóa sinh; Công nghệ sinh học; hóa học...

- Có kiến thức về lĩnh vực công nghệ thực phẩm hoặc ngành liên quan

- Có khả năng đọc hiểu thông số kỹ thuật máy và xem các tài liệu kỹ thuật

Tại Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH , BHYT, BHTN theo luật Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm Nghỉ 4 chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng Có tăng ca theo tình hình sản xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.