Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần iPOS.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy - 21 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Đến 20 Triệu

– Tìm kiếm, tiếp cận, tư vấn khách hàng mục tiêu để kí hợp đồng cung cấp thiết bị và phần mềm quản lý bán hàng iPOS.vn (thu ngân, kho, marketing…);

– Triển khai, hướng dẫn, đào tạo, khách hàng sử dụng sản phẩm;

– Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng sau khi triển khai;

– Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn và cụ thể với từng khu vực.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 đến Thứ 6: 08h30-17h30 (nghỉ trưa 12h00-13h30)

Thứ 7: 09h00-16h30 (nghỉ trưa 12h00-13h30), tuần làm tuần nghỉ

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG

Hà Nội: Tầng 11, Tòa tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy

Bắc Ninh: 21 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales thị trường, nghiên cứu thị trường, tư vấn bán hàng hoặc đã từng làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống;

– Có sức khỏe tốt, sẵn sàng với việc di chuyển gặp gỡ tư vấn khách hàng, có phương tiện di chuyển chủ động;

– Có đam mê, hứng thú với công nghệ thông tin và ngành dịch vụ ăn uống F&B;

– Giao tiếp tốt, có tinh thần phục vụ khách hàng, trung thực, chăm chỉ, cầu tiến;

– Biết sử dụng các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Tại Công ty Cổ phần iPOS.vn Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập không giới hạn theo kết quả công việc đạt được, gồm:

• Lương cơ bản 6.000.000đ đến 9.000.000đ tùy level (Level: 1-2-3-4)

• Thu nhập lương trung bình khoảng 12.000.000đ – 20.000.000đ/ tháng (Level 1)

• Phụ cấp mặc định theo quy định công ty cho từng khu vực (300,000 – 500,000VNĐ)

– Chính sách thưởng đa dạng theo kết quả đạt được của từng hạng mục:

• Thưởng mặc định % hoa hồng theo sản phẩm (8-10% phần mềm + 3% phần cứng + % khi khách hàng tái ký), level nhân viên cao thì mức hoa hồng sẽ được tăng theo

• Thưởng KPI nếu đạt chỉ tiêu, đạt càng cao thưởng càng nhiều

• Thưởng thêm nếu hợp đồng có thiết bị POS

• Thưởng nhân viên xuất sắc theo quý và cuối năm

– Lương tháng 13

– Có cơ hội làm việc cho công ty công nghệ hàng đầu ở Việt Nam về giải pháp POS

– Có cơ hội hợp tác với quản lý cấp cao của thương hiệu lớn trong ngành dịch vụ ăn uống

– Có cơ hội nâng cao kiến thức và tạo dựng mối quan hệ với người thành công trong lĩnh vực công nghệ và ngành dịch vụ ăn uống

– Được định hướng rõ ràng con đường phát triển sự nghiệp tại Công ty qua cơ chế tổ chức nhân sự theo cấp bậc

– Được làm việc trong môi trường Teamwork và nhận được sự hỗ trợ tối đa từ cấp quản lý, đồng nghiệp

– Được đào tạo bài bản từ sản phẩm và kiến thức về ngành dịch vụ ăn uống

– Được cấp laptop (tùy khu vực), đồng phục để thực hiện công việc

– Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu, hỷ…

– Tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước

– Bảo hiểm tai nạn 24h (UIC), bảo hiểm sức khỏe toàn diện (PTI)

– Được chăm sóc tiếp sức với tủ thức ăn đầy ắp vào cuối tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần iPOS.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.