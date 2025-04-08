Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH DSTG International làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 300 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH DSTG International
Mức lương
300 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Đường YP8, KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 300 - 500 USD
- Vận hành dây chuyền sản xuất theo yêu cầu
- Bảo dưỡng dây chuyền sản xuất
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật trở lên
- Nhanh nhẹn, cẩn thận
- Làm việc theo ca
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập từ 7 - 12 triệu đồng. Chế độ thưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty.
- Đóng bảo hiểm theo luật Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN
- Hỗ trợ ăn ca, xăng xe hàng ngày.
- Du lịch, khám sức khỏe 1 lần/ năm.
Tại Công ty TNHH DSTG International Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DSTG International
