Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH VINLASH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HongKong Tower 243A La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng, nắm rõ thông tin chi tiết của đơn hàng (sản phẩm, số lượng, giá cả, yêu cầu đặc biệt...).

Lên đơn đặt mua hàng với các nhà cung cấp, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và thời gian giao hàng.

Theo dõi quá trình sản xuất, kiểm tra tiến độ đơn hàng từ nhà cung cấp, đảm bảo các đơn hàng được giao đúng hạn, cập nhật tình trạng đơn hàng thường xuyên với các bộ phận liên quan.

Kiểm tra chất lượng đơn hàng: hàng hóa được bàn giao đúng chủng loại và chất lượng theo từng đơn hàng.

Quản lý tồn kho, đưa ra phương án bổ sung hàng hóa tồn kho phù hợp.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi vào làm việc

Kỹ năng mềm: Kỹ năng đàm phán và giao tiếp Tốt; Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt, chủ động trong công việc và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Biết sử dụng các phần mềm văn phòng (Sheet, Excel, Canva).

Cẩn thận, tỉ mỉ.

Có tinh thần làm việc nhóm, khả năng hợp tác với các bộ phận khác trong công ty.

Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc người mới ra trường có kinh nghiệm làm thêm tại các trường Đại học Ngoại Thương, Kinh Tế Quốc Dân, Ngoại ngữ... Có kinh nghiệm ở vị trí vận hành, hoặc các vị trí tương đương hoặc có liên quan là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VINLASH VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 4.000.000 VNĐ cho part-time, có đóng dấu thực tập

Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Các phúc lợi khác theo quy định của công ty (lễ Tết, team building...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINLASH VN

