Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH VINLASH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH VINLASH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

CÔNG TY TNHH VINLASH VN
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH VINLASH VN

Nhân viên vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH VINLASH VN

Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: HongKong Tower 243A La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 4 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng, nắm rõ thông tin chi tiết của đơn hàng (sản phẩm, số lượng, giá cả, yêu cầu đặc biệt...).
Lên đơn đặt mua hàng với các nhà cung cấp, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và thời gian giao hàng.
Theo dõi quá trình sản xuất, kiểm tra tiến độ đơn hàng từ nhà cung cấp, đảm bảo các đơn hàng được giao đúng hạn, cập nhật tình trạng đơn hàng thường xuyên với các bộ phận liên quan.
Kiểm tra chất lượng đơn hàng: hàng hóa được bàn giao đúng chủng loại và chất lượng theo từng đơn hàng.
Quản lý tồn kho, đưa ra phương án bổ sung hàng hóa tồn kho phù hợp.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi vào làm việc
Kỹ năng mềm: Kỹ năng đàm phán và giao tiếp Tốt; Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt, chủ động trong công việc và có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Biết sử dụng các phần mềm văn phòng (Sheet, Excel, Canva).
Cẩn thận, tỉ mỉ.
Có tinh thần làm việc nhóm, khả năng hợp tác với các bộ phận khác trong công ty.
Ưu tiên sinh viên năm cuối hoặc người mới ra trường có kinh nghiệm làm thêm tại các trường Đại học Ngoại Thương, Kinh Tế Quốc Dân, Ngoại ngữ... Có kinh nghiệm ở vị trí vận hành, hoặc các vị trí tương đương hoặc có liên quan là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VINLASH VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 4.000.000 VNĐ cho part-time, có đóng dấu thực tập
Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Các phúc lợi khác theo quy định của công ty (lễ Tết, team building...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINLASH VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VINLASH VN

CÔNG TY TNHH VINLASH VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hong Kong Tower, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-hanh-thu-nhap-tren-4-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job286577
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG EIC VIỆT NAM
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Expeditors Vietnam Company Limited - Hanoi Branch làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Expeditors Vietnam Company Limited - Hanoi Branch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH B.V.T. HỒNG PHONG
6.5 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH RU9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH RU9
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Inception Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Inception Entertainment
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSSTUDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HUDO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP Beta Media
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH QUANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Xử lý nước thải Việt Nam
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN S.G. VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN S.G. VIỆT NAM
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Genesis Escape làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Genesis Escape
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Hộ Kinh Doanh ELENOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Hộ Kinh Doanh ELENOR
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần VGP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần VGP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Goldsun Việt Nam
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI
5.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MẠNH
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DSL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG DSL VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TT.GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TT.GROUP
11 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Falcon Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Falcon Technology
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm