Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Monaco, Ngõ 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phối hợp với các phòng ban Chăm sóc khách hàng, đối tác sau bán hàng;

Xử lý số liệu đối soát cho khách hàng định kỳ (tháng);

Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu từ các bộ phận;

Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc được giao và công việc phát sinh...

Hỗ trợ các bộ phận liên quan theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Thực hiện các nghiệp vụ về thủ tục, tờ trình của công ty theo đúng quy trình/quy định

Thực hiện tổng hợp các báo cáo nghiệp vụ, hệ thống của toàn công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 01 năm tại vị trí tương đương, có liên quan

Tốt nghiệp Cao đằng trở lên

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng Internet để tìm kiếm dữ liệu

Sử dụng thành thạo word, excel. Biết ngoại ngữ là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Theo thoả thuận, từ 8-12 triệu

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết

Làm việc 7,5h/ngày (từ 8h30-17h30, nghỉ trưa 1,5h) từ thứ 2 đến thứ 7 (Chỉ làm 1 ngày thứ 7 đầu tiên của tháng, các thứ 7 khác trong tháng được nghỉ)

Tham gia đầy đủ các chế độ, BHXH do nhà nước quy định.

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng ngày lễ, Tết theo quy định.

Du lịch nghỉ mát hằng năm.

Tăng lương định kì hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin