Tuyển Hành chính Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 103

- 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công tác Đảng:
Công tác Đảng:
- Thực hiện công tác Đảng vụ: Hướng dẫn khai lý lịch người xin vào đảng, kiểm tra hồ sơ kết nạp, hồ sơ chuyển chính thức, hồ sơ xóa tên, báo cáo Lãnh đạo Ban trước khi trình Đảng uỷ Tổng công ty xem xét; làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng, chuyển đảng, tiếp nhận đảng viên đến, đề nghị cấp thẻ đảng viên, huy hiệu đảng; quản lý, bổ sung, lưu trữ hồ sơ đảng.
- Hỗ trợ các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác quản lý đảng viên; hỗ trợ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.
- Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu tham gia hoặc tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới, các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng theo quy định.
- Trực tiếp theo dõi, tổng hợp thông tin tình hình các Chi bộ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đôn đốc các Chi bộ trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
- Trực tiếp đôn đốc, hỗ trợ các Chi bộ thực hiện nhiệm vụ nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí theo quy định. Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công tác tài chính Đảng và thanh quyết toán theo đúng quy định.
- Hỗ trợ xây dựng dự thảo kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo quy định.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Ban, Đảng ủy giao.
Công tác Công đoàn:
- Trực tiếp hướng dẫn triển khai việc thực hiện các văn bản, nghiệp vụ tới các Tổ Công đoàn.
- Hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền và giáo dục theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Tổng công ty.
- Xây dựng dự thảo báo cáo về các mặt hoạt động theo quy định của Công đoàn Tổng công ty.
- Hỗ trợ xây dựng Dự thảo kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp theo quy định.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty.
- Thực hiện một số công tác hành chính khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành về công tác Đảng, đoàn thể, ngành khoa học xã hội,...
- Kinh nghiệm: từ 2-3 năm kinh nghiệm lĩnh vực Đảng, đoàn thể, văn phòng hoặc tương đương.
- Chủ động, nhiệt tình, trung thực, năng động, sáng tạo, cẩn thận, trách nhiệm cao; khả năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm; ham học hỏi, cầu tiến bộ.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có kỹ năng quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu.

Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc.
- Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của GTEL.
- Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN).
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty (cơm trưa tại nhà ăn Công ty, nghỉ mát, lương thưởng, lễ Tết,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-hanh-chinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job246483
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Tuyển Nhân Viên Văn Phòng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Nhân Viên Văn Phòng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SINH THỊNH
Tuyển Nhân Viên Văn Phòng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SINH THỊNH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Tuyển Nhân Viên Văn Phòng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Tuyển Nhân Viên Văn Phòng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Thương Mại HTC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ ESA Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SINH THỊNH
Tuyển Nhân Viên Văn Phòng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nam
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SINH THỊNH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Tuyển Chuyên Viên Hành Chính thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất