Tuyển Hành chính Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 103 - 105 đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công tác Đảng:

- Thực hiện công tác Đảng vụ: Hướng dẫn khai lý lịch người xin vào đảng, kiểm tra hồ sơ kết nạp, hồ sơ chuyển chính thức, hồ sơ xóa tên, báo cáo Lãnh đạo Ban trước khi trình Đảng uỷ Tổng công ty xem xét; làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng, chuyển đảng, tiếp nhận đảng viên đến, đề nghị cấp thẻ đảng viên, huy hiệu đảng; quản lý, bổ sung, lưu trữ hồ sơ đảng.

- Hỗ trợ các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác quản lý đảng viên; hỗ trợ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

- Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị liên quan giới thiệu tham gia hoặc tổ chức, quản lý các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới, các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng theo quy định.

- Trực tiếp theo dõi, tổng hợp thông tin tình hình các Chi bộ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đôn đốc các Chi bộ trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Trực tiếp đôn đốc, hỗ trợ các Chi bộ thực hiện nhiệm vụ nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí theo quy định. Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công tác tài chính Đảng và thanh quyết toán theo đúng quy định.

- Hỗ trợ xây dựng dự thảo kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Ban, Đảng ủy giao.

Công tác Công đoàn:

- Trực tiếp hướng dẫn triển khai việc thực hiện các văn bản, nghiệp vụ tới các Tổ Công đoàn.

- Hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền và giáo dục theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Tổng công ty.

- Xây dựng dự thảo báo cáo về các mặt hoạt động theo quy định của Công đoàn Tổng công ty.

- Hỗ trợ xây dựng Dự thảo kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty.

- Thực hiện một số công tác hành chính khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành về công tác Đảng, đoàn thể, ngành khoa học xã hội,...

- Kinh nghiệm: từ 2-3 năm kinh nghiệm lĩnh vực Đảng, đoàn thể, văn phòng hoặc tương đương.

- Chủ động, nhiệt tình, trung thực, năng động, sáng tạo, cẩn thận, trách nhiệm cao; khả năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm; ham học hỏi, cầu tiến bộ.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Có kỹ năng quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu.

Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc.

- Môi trường làm việc sáng tạo, năng động, nơi mà bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sứ mệnh của GTEL.

- Hỗ trợ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, cùng với chế độ phúc lợi và cơ hội thăng tiến.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN).

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy chế của Công ty (cơm trưa tại nhà ăn Công ty, nghỉ mát, lương thưởng, lễ Tết,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu

