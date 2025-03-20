Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 162/88 NGUYEN VAN KHOI, PHƯỜNG 9, GÒ VẤP, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Biết thống kê dữ liệu
Lên kế hoạch tuyển dụng nhân sự khi được yêu cầu.
Lọc hồ sơ ứng viên, xếp lịch phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Trung cấp trở lên
Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm trong công việc.
Nhanh nhẹn, học hỏi nhanh
Tại CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ EPS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
