Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa S6.02 Vinhome Grand Park Quận 9, TP.HCM, Quận 9, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng từ Trưởng phòng Triển khai.

- Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm

- Phân tích thiết kế tính năng phần mềm chuyên sâu

- Tìm hiểu và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

- Phân tích, kiểm tra và rà soát các tính năng của phần mềm.

- Đề xuất các giải pháp, phương án triển khai liên quan đến việc cài đặt và sử dụng phần mềm. (Nếu có)

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm.

- Trình độ: Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan khác.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne Thì Được Hưởng Những Gì

- Từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng/tháng sau 2 tháng thực tập.

- Cuối mỗi tháng sẽ có tuyên dương/khen thưởng cá nhân/ tập thể có thành tích tốt.

- Cơ hội lớn được trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

- Hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập, nhận xét đánh giá, dấu mộc, gửi email xác nhận với trường.

- Được hướng dẫn công việc từ các anh/chị quản lý.

- Được học hỏi những kiến thức và vận dụng vào công việc thực tế.

- Được trải nghiệm môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin